VERSO CASERTANA-CATANIA: gli etnei puntano a consolidarsi. Le ipotesi di formazione

È un Catania che punta dichiaratamente a stazionare nelle prime posizioni di classifica quello che venerdì sera (calcio d’inizio alle ore 20:30) renderà visita alla Casertana. Dopo aver capitalizzato al massimo il doppio turno casalingo, facendo propri entrambi gli scontri diretti con Salernitana e Benevento, per i rossazzurri è giunto il momento di consolidare lo status in graduatoria mantenendo sempre alto il livello di concentrazione e il ritmo da imprimere alle gare. Caserta rappresenta un banco di prova significativo per una squadra costruita per vincere e la conquista del risultato passa attraverso la cura dei dettagli e l’approccio psicologico alla partita.

Squadra che vince non si cambia è il motto che accompagna la vigilia dell’ostico impegno sul campo della Casertana, terzo appuntamento di campionato in terra campana dopo Cava de’ Tirreni e Giugliano. Toscano, il quale può contare su quasi tutto l’organico eccezion fatta per gli infortunati Raimo e Martic – a cui si è aggiunto nelle ultime ore Aloi -, potrebbe riproporre infatti lo stesso schieramento vincente delle ultime tre partite attingendo dalla panchina in corso d’opera. Nel 3-4-2-1 di partenza, davanti a Dini agirebbero Ierardi, Di Gennaro e Celli, con Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma in mezzo e il duo Lunetta-Cicerelli dietro Forte.

La Casertana attualmente occupa l’ottava posizione in graduatoria con 17 punti ed è reduce dalla sconfitta di misura in casa della Salernitana. I falchetti del giovane tecnico Federico Coppitelli, che chiede equilibrio e personalità ai suoi giocatori, puntano tanto sul fattore casalingo (10 punti conquistati tra le mura amiche del “Pinto”) e sulla ritrovata solidità difensiva emersa nelle gare con Picerno e Siracusa. Il match con il Catania segnerà sul piano tattico il ritorno al 4-3-3, oppure l’utilizzo di un più prudente 3-5-2.

In caso di linea difensiva a quattro davanti a De Lucia agirebbero Oukhadda, Rocchi, Bacchetti e Liotti, con Toscano, Pezzella e Proia in mezzo, Kallon, Casarotto (o Vano) e Bentivegna a comporre il tridente offensivo. In alternativa spazio alla difesa a tre con Heinz schierato nel ruolo di “braccetto” destro in luogo di un attaccante. Assente Capasso dalla lista dei convocati.

La direzione del match è affidata al sig. Edoardo Gianquinto della sezione AIA di Parma, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Davide Merciari di Rimini; IV Ufficiale Riccardo Tropiano di Bari, Operatore FVS Cristian Robilotta di Sala Consilina. La partita sarà visibile in chiaro su Telecolor (canale 11 DTT), a pagamento su Sky/NOW oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

