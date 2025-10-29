VERSO CASERTANA-CATANIA (Video): lo scorso anno ultima vittoria rossazzurra al “Pinto”, finì 1-3

6 ottobre 2024. L’anno scorso si è giocato l’ultimo Casertana-Catania in competizioni ufficiali. Rossazzurri vittoriosi allo stadio “Alberto Pinto” con il risultato di 1-3. Fu la seconda vittoria esterna in campionato per il Catania di Mimmo Toscano. Al vantaggio iniziale di Mancini risposero Guglielmotti, Jimenez e Inglese. Segnali incoraggianti inviati dai rossazzurri, capaci di fare bottino pieno su un campo tradizionalmente ostico.

Si ricorda una partita poco spettacolare ma intensa. Particolarmente agitato uno dei tanti ex della gara, Montalto, il più atteso. Partì subito con piglio deciso il Catania. Al minuto 8 accelerazione di Lunetta, cross in mezzo per la testa di Montalto, palla fuori bersaglio. Etnei insistenti, sprecando il possibile 0-1 al 12′ con Guglielmotti. Nei minuti successivi, problema muscolare per uno dei giocatori più in forma del momento, Lunetta. Al minuto 18, Casertana in vantaggio: Mancini scappò alle spalle della difesa catanese e battè Adamonis. I rossazzurri però rialzarono prontamente la testa, andando prima vicinissimi al pari con Luperini (miracoloso intervento di Zanellati) al 20′, poi con Stoppa al 25′ dopo una bella iniziativa di Carpani.

Gli sforzi del Catania vennero finalmente premiati: gran pallone di Anastasio, inserimento vincente di Guglielmotti che depositò il pallone in fondo al sacco (27′). Nella ripresa Catania sostanzialmente in controllo della gara. Tra il 60′ e 76′ fecero il loro ingresso in campo D’Andrea e Jimenez. Mosse determinanti, soprattutto l’inserimento dell’ex Vicenza. La Casertana diede l’impressione di accontentarsi del pareggio, non il Catania che invece spinse con maggiore convinzione andando in forte pressing sui portatori di palla rossoblu. Proprio Jimenez si mise in evidenza su assist al bacio di Anastasio (cross tagliente), trovando il varco giusto per battere Zanellati (78′).

Falchetti frenetici che, in pieno recupero, subirono anche la terza rete. Gol che nacque da uno spunto pregevole di Jimenez, il quale servì Inglese facendo trovare quest’ultimo al posto giusto al momento giusto. Gli ospiti avrebbero anche potuto calare il poker negli ultimi istanti, ma Zanellati respinse la conclusione di D’Andrea.

VIDEO: Casertana-Catania, gli highlights

