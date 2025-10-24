VERSO CATANIA-BENEVENTO: alla scoperta della squadra di mister Auteri

Il Benevento, prossimo avversario del Catania, è tra le principali squadre accreditate dall’inizio della stagione per effettuare il salto di categoria. La compagine sannita, affidata alle cure del confermato mister Gaetano Auteri, al momento occupa la vetta della graduatoria del Girone C di Serie C in condomino con la Salernitana. Il bottino di 22 punti è frutto di 7 vittorie, 1 pareggio (2-2 a Picerno alla 6ª giornata) e 2 sconfitte. Con 19 reti siglate e 6 incassate i campani seguono subito il Catania nella graduatoria dei gol fatti/subiti del raggruppamento.

Se tra le mura amiche il percorso sin qui è stato senza falle (5 vittorie in altrettanti incontri disputati al “Vigorito” con un solo gol incassato da Vannucchi), la squadra guidata da Auteri ha mostrato qualche nervo scoperto fuori casa perdendo a Casarano e Latina. Il match del “Massimino” servirà quindi a testare le ambizioni beneventane in trasferta, per di più sul terreno di una diretta concorrente per il primo posto.

Mister Gaetano Auteri resta fedele al proprio credo tattico, utilizzando un sistema di gioco che risalta la qualità degli esterni. Le due catene formate dalle coppie Pierozzi-Lamesta a destra e Ceresoli-Manconi a sinistra stanno funzionando, mettendo Salvemini nelle condizioni di poter andare in gol con regolarità. L’attaccante pugliese, arrivato in estate dall’Audace Cerignola, sta guidando la classifica marcatori del Girone C con 8 reti e rappresenta il terminale d’attacco funzionale al gioco espresso dalla squadra.

Il Benevento può contare su un organico profondo, con tante soluzioni offensive e ottimi equilibratori di centrocampo. L’asse centrale della squadra composta dal portiere Vannucchi, il difensore Saio, il mediano Maita e la punta Salvemini rappresenta la spina dorsale di una squadra che punta sempre ad ottenere il risultato attraverso la prestazione. Il probabile schieramento di domenica vedrebbe, davanti a Vannucchi, il terzetto difensivo formato da Scognamillo, Saio e Borghini, con Pierozzi, Maita, Prisco e Ceresoli in mezzo e Lamesta-Salvemini-Marconi l’annunciato tridente d’attacco con cui i sanniti proveranno a scardinare la retroguardia etnea.

