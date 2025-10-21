VERSO CATANIA-BENEVENTO: arbitra Di Loreto della sezione di Terni. Curiosità, precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per l’undicesima giornata di Serie C, girone C. La partita Catania-Benevento, in programma domenica 26 Ottobre allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Marco Di Loreto della sezione AIA di Terni, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Boato (Padova) e Luca Chiavaroli (Pescara). Quarto ufficiale, Enrico Gemelli (Messina). Operatore Football Video Support, Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto).

Di Loreto ha diretto finora due partite dei rossazzurri: l’esordio del Catania SSD in Coppa Italia Serie D a San Cataldo, match vinto ai calci di rigore dalla Sancataldese per 7-6 (errori di Giuseppe Rizzo e Chinnici dal dischetto per gli etnei di mister Giovanni Ferraro) e la sofferta vittoria di misura nella medesima stagione 2022/23, in campionato, al cospetto del Cittanova grazie ad un rigore trasformato da Lodi in pieno recupero.

Ha cominciato la sua carriera arbitrale nel 2011. La sua scalata fuori dalla regione Umbria è iniziata nella stagione 2018/2019 con la promozione alla CAI (Commissione Arbitri Interregionale). Due anni fa è stato promosso nella CAN C. Oltre all’attività arbitrale, svolge un ruolo di vicepresidente in un’associazione sportiva dilettantistica con competenze amministrativo-contabile e gestione social network. Inoltre in questi anni ha fornito consulenza ai clienti per la partecipazione a gare d’appalto.

A proposito del sig. Di Loreto, un curioso episodio vide protagonista in negativo l’allora numero uno della società di Serie D Folgore Caratese, il noto giornalista sportivo Michele Criscitiello, in occasione di una partita arbitrata proprio dal “fischietto” umbro. Criscitiello ricevette una squalifica di 13 mesi “per avere, al termine della gara, rivolto ripetute espressioni offensive, ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo del Direttore di gara stazionando nell’area degli spogliatoi senza mascherina. Inoltre colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio riservato alla Terna, reiterando le proteste anche durante il breafing con l’osservatore che di fatto non poteva avere luogo. Successivamente, mentre la Terna cercava di abbandonare l’impianto scortata dalle Forze dell’Ordine, il medesimo insisteva nelle proteste seguendo la Terna mentre la filmava con il proprio smartphone. Infine mentre l’Arbitro tentava di introdursi nell’abitacolo, chiudeva con violenza lo sportello dell’automobile colpendolo ad un braccio e provocandogli sensazione dolorifica seguitando a filmare la scena con il proprio cellulare”, il provvedimento reso noto dal Giudice Sportivo.

Di Loreto ha diretto in Serie C 27 partite (Coppa Italia di categoria compresa) estraendo 120 cartellini gialli e ben 13 rossi, fischiando 9 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 7 vittorie per le squadre di casa, 8 pareggi e 12 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque bilancia che pende a favore di chi ha giocato finora fuori casa. Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 6 incontri estraendo 25 cartellini gialli e concedendo un rigore con un bilancio di 2 successi casalinghi, un risultato di parità e 3 acuti esterni. L’ultimo match diretto nel gruppo C è Foggia 0-3 Crotone, risalente a dieci giorni fa.

