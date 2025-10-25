VERSO CATANIA-BENEVENTO: battaglia sportiva in campo, amicizia e rispetto tra le tifoserie oltre il risultato

Atmosfera amichevole sugli spalti tra le tifoserie. Le squadre di Catania e Benevento sono a caccia di un risultato importante in chiave alta classifica e si preannuncia un bel clima sugli spalti dello stadio “Angelo Massimino”. Non solo per lo spettacolo pronto ad assicurare il popolo rossazzurro, ma anche per la presenza nel Settore Ospiti dei tifosi giallorossi. Dagli anni ‘90’ entrambe le tifoserie sono unite nella stima e nell’amicizia reciproca.

In più occasioni quando le due squadre si sono confrontate in Sicilia, i supporter beneventani hanno scandito cori amichevoli salutando la città di Catania con rispetto. Due anni fa ricordiamo un episodio nel corso del quale tifosi sanniti presenti al “Massimino” offrirono la birra ai catanesi. Vicinanza dimostrata in più occasioni, anche attraverso l’esposizione di striscioni in favore di storici ultras etnei come Ciccio Famoso. Insomma, mentre sul campo sarà autentica battaglia sportiva, sugli spalti ci sarà anche modo di rinnovare il rapporto di stima ed amicizia tra le tifoserie. Oltre il risultato.

