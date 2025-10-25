sabato, 25 Ottobre 2025
HomeCatania NewsVERSO CATANIA-BENEVENTO: battaglia sportiva in campo, amicizia e rispetto tra le tifoserie...
Catania NewsCuriositàLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO CATANIA-BENEVENTO: battaglia sportiva in campo, amicizia e rispetto tra le tifoserie oltre il risultato

Redazione
By Redazione
0
335

Atmosfera amichevole sugli spalti tra le tifoserie. Le squadre di Catania e Benevento sono a caccia di un risultato importante in chiave alta classifica e si preannuncia un bel clima sugli spalti dello stadio “Angelo Massimino”. Non solo per lo spettacolo pronto ad assicurare il popolo rossazzurro, ma anche per la presenza nel Settore Ospiti dei tifosi giallorossi. Dagli anni ‘90’ entrambe le tifoserie sono unite nella stima e nell’amicizia reciproca.

In più occasioni quando le due squadre si sono confrontate in Sicilia, i supporter beneventani hanno scandito cori amichevoli salutando la città di Catania con rispetto. Due anni fa ricordiamo un episodio nel corso del quale tifosi sanniti presenti al “Massimino” offrirono la birra ai catanesi. Vicinanza dimostrata in più occasioni, anche attraverso l’esposizione di striscioni in favore di storici ultras etnei come Ciccio Famoso. Insomma, mentre sul campo sarà autentica battaglia sportiva, sugli spalti ci sarà anche modo di rinnovare il rapporto di stima ed amicizia tra le tifoserie. Oltre il risultato.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Catania, molto passa dai gol di Lunetta. Da esterno di fatica a match-winner silenzioso”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency