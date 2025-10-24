VERSO CATANIA-BENEVENTO: Dini vs Vannucchi, confronto tra due dei migliori portieri del girone

Catania-Benevento, sfida in programma domenica pomeriggio al “Massimino”, è anche il confronto tra le difese meno perforate del girone C di Serie C. Il merito è anche dei rispettivi portieri, Andrea Dini e Gianmarco Vannucchi. Il primo garantisce piena sicurezza ed affidabilità a protezione dei legni, ama giocare con i piedi, partecipare all’azione e guidare la squadra dalla difesa comunicando efficacemente con i compagni; il secondo eccelle particolarmente nelle uscite, è un altro elemento di valore, abile ed esperto nelle uscite, che rappresentano un suo punto di forza.

Dini, che a febbraio compirà 30 anni, in questa stagione sta difendendo regolarmente i pali del Catania. Fino a questo momento l’estremo difensore riminese ha beccato 5 gol in campionato (0 tra le mura amiche) tenendo 8 volte la porta inviolata: numero superiore a tutti nel gruppo C, eguagliato da Samuele Vitale (Ascoli) nel girone B.

Il portiere ha conquistato una promozione in B attraverso i playoff con il Trapani, nel 2019; in granata, ha debuttato successivamente tra i cadetti. Nel campionato di Serie C, Dini ha indossato pure le maglie del Crotone, della Juve Stabia, della Fidelis Andria, del Padova e dell’Avellino. Al suo attivo anche esperienze a Parma, nella stagione conclusa con la promozione dei ducali in Serie A, Messina e Catanzaro. Cresciuto calcisticamente nel Rimini, in biancorosso ha debuttato e vinto nel 2014 il campionato di Serie D, categoria vissuta nelle prime fasi della carriera anche con il San Marino.

Il mese scorso ha prolungato il contratto col Catania fino al 30 giugno 2027. Il vice presidente Grella lo considera “uno dei tanti leader del gruppo plasmato da mister Toscano”. Dini ha più volte sottolineato di provare sensazioni importanti nella piazza etnea, “così prestigiosa e naturalmente esigente”, utilizzando le sue parole.

Anche Vannucchi, classe 1995 nativo di Prato scuola Juve, è sin qui sceso in campo da titolare in tutte le gare del torneo, subendo 6 reti e mantenendo la porta inviolata in 5 occasioni. A Benevento è arrivato pochi mesi fa da “stella” della categoria, considerando che nella scorsa stagione con la Ternana era sceso in campo in 41 occasioni fra campionato e spareggi-promozione di Serie C, subendo solo 23 gol. E nelle precedenti stagioni a Taranto si era confermato tra i migliori, riuscendo a riscattare le annate-no di Salerno (dove aveva comunque avuto modo di esordire in B) e Padova. Per lui si parlava di un possibile interessamento di club di Serie B, ma alla fine ha deciso di rimanere in C trasferendosi in una società che ha come obiettivo la promozione. Vannucchi ha firmato la scorsa estate un biennale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***