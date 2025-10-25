VERSO CATANIA-BENEVENTO: tanti incroci per i rossazzurri con Auteri. Toscano, tre vittorie su quattro nei precedenti

Quattro precedenti con il Benevento, tre dei quali con vittorie. Tradizionalmente la squadra sannita porta bene al tecnico rossazzurro Domenico Toscano, sconfitto una sola volta nella passata stagione, quando alla guida del Catania finì 3-2 per i sanniti al “Vigorito” incassando un ko sostanzialmente immeritato, con gli etnei che dopo avere ribaltato il vantaggio iniziale di Lamesta persero la bussola nel quarto d’ora finale subendo le reti di Lanini e Simonetti, ex di turno. Il 9 ottobre 2011 i giallorossi furono sconfitti dalla Ternana di Toscano per 2-0 in Umbria. Stesso risultato a Benevento, sempre con l’allenatore calabrese seduto sulla panchina rossoverde. Poi, la scorsa stagione, il confronto di andata (Carpani-gol per il Catania) e ritorno che abbiamo citato .

Anche il bilancio dei precedenti tra i due allenatori è favorevole all’allenatore calabrese. Toscano ha sfidato il “collega” di Floridia in quattro occasioni, vincendo in tutti i casi con il risultato di 1-0, tranne la sconfitta per 3-2 sopracitata: sorrisi di Toscano il 12 ottobre 2019, 26 febbraio 2020 e 2 settembre 2024 imponendosi nel campionato di terza serie contro il Catanzaro di Auteri sia a Reggio Calabria che al “Ceravolo”, poi a Catania.

Molto più spesso, invece, il Catania ha avuto a che fare con formazioni guidate da Auteri. Domenica pomeriggio per la sedicesima volta i rossazzurri affronteranno l’esperto tecnico siciliano. Il bilancio delle partite disputate col Catania in questo caso è di 8 affermazioni di Auteri, 3 pareggi e 4 successi catanesi, il primo dei quali risalente al torneo di Lega Pro 2016-17: allora la formazione dell’Elefante guidata da Pino Rigoli vinse 2-0 al “Massimino” in virtù delle reti di Pozzebon ed Armellino (autogol) contro il Matera.

Nella stagione 2018/19, nuova sfida tra Auteri ed il Catania quando l’allenatore di Floridia sedeva sulla panchina del Catanzaro: 1-2 il risultato favorevole al Catania, Marotta e Di Piazza risposero al vantaggio di D’Ursi. Poi spicca un Bari 4-1 Catania con Giuseppe Raffaele al timone degli etnei il 26 ottobre 2020. Due stagioni addietro, il 27 aprile 2024, rossazzurri vittoriosi per 1-0 grazie al gol di Cianci prima dell’intervallo. Lo scorso campionato, ancora un successo di misura per il Catania (1-0) ed una vittoria collezionata dal Benevento di Auteri (3-2).

Per il resto Auteri si è imposto sul Catania dal 2002 in poi guidando Avellino (1-0), ancora Benevento (1-0 e 1-3), Matera (2-1) e Catanzaro (0-2 e 1-2) in gare valevoli per il campionato di terza serie o Coppa Italia Serie C. Unici pareggi risalenti alle stagioni 2002/03 (Catania 0-0 Crotone in Coppa Italia), 2016/17 (Matera 0-0 Catania) e 2017/18 (Catania 1-1 Matera).

