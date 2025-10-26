VERSO CATANIA-BENEVENTO (Video): quando Cianci regalò agli etnei salvezza e playoff

Questo pomeriggio si affrontano Catania e Benevento al “Massimino”. Tra i precedenti in casa, ha assunto importanza notevole la vittoria di misura che, due stagioni addietro, permise alla squadra di Michele Zeoli (che abbiamo sentito nei giorni scorsi) di avere la possibilità di giocarsi le proprie carte ai playoff, dando un senso alla conquista della Coppa Italia di categoria. I rossazzurri erano reduci dalla brutta sconfitta di Sorrento e proprio in coincidenza con l’ultima giornata di campionato hanno blindato la salvezza garantendosi la partecipazione agli spareggi promozione.

Il gol che decide l’incontro arriva allo scadere del primo tempo: Cianci effettua un primo tiro che si infrange contro Viscardi poi però ha una seconda chance e non fallisce con il sinistro, mettendola all’angolino. Rete che fa esplodere il “Massimino”. Nella ripresa è un Catania più libero mentalmente che va alla ricerca del raddoppio. Al 55′ azione di pregevole fattura di Cicerelli, sulla sinistra, palla a centro area, botta violenta di Cianci e palla che si perde a lato di pochissimo. L’ex Taranto insiste con un colpo di testa fuori misura (60′). Molto attivo Cicerelli, che al minuto 67 crossa in area per l’inserimento di Bouah che però in scivolata devia fuori.

Nel finale il neo entrato Ciano, tra le fila del Benevento, crea qualche presupposto di pericolo in avanti. Brivido per il Catania soprattutto al 88′, quando Ciano scheggia la traversa direttamente da calcio di punizione. Benevento insidioso in un altro paio di circostanze ma il Catania, allo scadere dei 6′ di recupero, riesce a portare a casa l’intera posta in palio.

VIDEO: Catania-Benevento, gli highlights della sfida

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***