venerdì, 24 Ottobre 2025
VERSO CATANIA-BENEVENTO (Video): si rinnova la sfida al “Massimino”, un anno dopo

foto Catania FC

2 Settembre 2024. Risale ad un anno fa l’ultimo confronto al “Massimino” tra Catania e Benevento. Occasione in cui la squadra di Mimmo Toscano vinse alla prima gara casalinga di campionato. Successo di misura con la firma di Carpani. Tra i nuovi acquisti, in campo dall’inizio Guglielmotti e Lunetta, schierato come punta centrale. Si ricorda una gara molto vivace. Il Catania schiacciò il piede sull’acceleratore sbloccando il risultato al 23′: Lunetta impegnò Nunziante, sulla ribattuta Carpani si fece trovare pronto trafiggendo il portiere giallorosso. Catania ancora pericoloso poco dopo, difesa ospite in sofferenza sulle accelerazioni di Carpani, Luperini e Lunetta con un Guglielmotti straripante sulla corsia di destra.

Al 45′ Benevento pericoloso: Lamesta, cross basso per Lanini andato alla conclusione, insidiosissima, di poco sopra la traversa. Catania in attacco anche ad inizio ripresa. Al minut 54 gol annullato ai rossazzurri: sugli sviluppi di un angolo di Anastasio, traversa di Lunetta dopo una sponda e poi Di Tacchio spinse il pallone in rete, ma c’era fuorigioco. Con il passare dei minuti il Benevento prese in mano le redini del gioco aumentando i ritmi, viceversa calò l’intensità del Catania. Al minuto 63 ospiti vicinissimi al pari con la traversa colpita da Talia. Ancora sanniti in avanti: Borello impegnò da posizione defilata Bethers, sulla respinta tentativo di Manconi e Sturaro con il corpo gli negò la rete del pari.

Altro rischio nel corso del secondo tempo per la difesa del Catania con il tiro di Perlingieri che vide il pallone sfiorare il palo alla destra di Bethers. Momento della sofferenza, Catania adesso pronto a giocate di rimessa restando compatto. Nel finale ancora Benevento molto insidioso. In pieno recupero il Catania alleggerì la pressione tenendo la palla più lontano possibile dalla propria area ed effettuando un paio di ripartenze interessanti con il neo entrato Stoppa e Guglielmotti. Scaduti i 5′ di recupero, sorrise il Catania conquistando la prima vittoria dello scorso campionato.

VIDEO: Catania-Benevento, gli highlights

