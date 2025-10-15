VERSO CATANIA-SALERNITANA: 27 dicembre 2004, quando fu decisivo il gol di Vugrinec per il successo etneo

icembre 2004, ultimo successo del Catania tra le mura amiche al cospetto della Salernitana. Mister Nedo Sonetti (subentrato da qualche settimana all’esonerato Maurizio Costantini) cerca la prima vittoria casalinga sulla panchina del Catania dopo avere raccolto un bottino di 7 punti. Etnei reduci da quattro pareggi consecutivi che costruiscono le basi per trovare nuovi equilibri e vivere un prosieguo di stagione sereno in Serie B. La Salernitana, invece, arriva con il morale a mille alla sfida, frutto di cinque vittorie consecutive. Al Catania serve, pertanto, una prova autorevole e di carattere per frenare l’avanzata della Bersagliera.
Sul campo è proprio il Catania a fare la voce grossa. Approccio subito propositivo, quello dei rossazzurri che nell’anticipo della 18a giornata del torneo cadetto mettono al sicuro il risultato già nei primi 25′: al 10′ Orazio Russo sblocca il match battendo Botticella con un preciso rasoterra, un quarto d’ora più tardi arriva il raddoppio di Vugrinec, che approfitta di un’ingenuità difensiva. I campani si scuotono, ma riescono solo ad accorciare le distanze con Palladino nel corso della ripresa (74′). Al triplice fischio dell’arbitro il Catania di Sonetti consegue il quinto risultato utile consecutivo e conferma di essere sulla strada giusta.
VIDEO: gli highlights della partita Catania-Salernitana
