mercoledì, 15 Ottobre 2025
HomeAmarcordVERSO CATANIA-SALERNITANA: 27 dicembre 2004, quando fu decisivo il gol di Vugrinec...
AmarcordCatania NewsLega ProMultimediaVideoPrecedentiPrimo PianoProssimo AvversarioSerie B

VERSO CATANIA-SALERNITANA: 27 dicembre 2004, quando fu decisivo il gol di Vugrinec per il successo etneo

Redazione
By Redazione
0
53

icembre 2004, ultimo successo del Catania tra le mura amiche al cospetto della Salernitana. Mister Nedo Sonetti (subentrato da qualche settimana all’esonerato Maurizio Costantini) cerca la prima vittoria casalinga sulla panchina del Catania dopo avere raccolto un bottino di 7 punti. Etnei reduci da quattro pareggi consecutivi che costruiscono le basi per trovare nuovi equilibri e vivere un prosieguo di stagione sereno in Serie B. La Salernitana, invece, arriva con il morale a mille alla sfida, frutto di cinque vittorie consecutive. Al Catania serve, pertanto, una prova autorevole e di carattere per frenare l’avanzata della Bersagliera.

Sul campo è proprio il Catania a fare la voce grossa. Approccio subito propositivo, quello dei rossazzurri che nell’anticipo della 18a giornata del torneo cadetto mettono al sicuro il risultato già nei primi 25′: al 10′ Orazio Russo sblocca il match battendo Botticella con un preciso rasoterra, un quarto d’ora più tardi arriva il raddoppio di Vugrinec, che approfitta di un’ingenuità difensiva. I campani si scuotono, ma riescono solo ad accorciare le distanze con Palladino nel corso della ripresa (74′). Al triplice fischio dell’arbitro il Catania di Sonetti consegue il quinto risultato utile consecutivo e conferma di essere sulla strada giusta.

VIDEO: gli highlights della partita Catania-Salernitana

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TOP 11: la redazione di TuttoC inserisce Casasola e mister Toscano
Articolo successivo
CENTROCAMPO: riflessioni su chi agirà in coppia con Di Tacchio domenica
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency