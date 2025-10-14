VERSO CATANIA-SALERNITANA: arbitra Poli della sezione di Verona. Curiosità, precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la decima giornata di Serie C, girone C. La partita Catania-Salernitana, in programma domenica 19 Ottobre allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Alberto Poli della sezione AIA di Verona, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Russo (Nichelino) e Nicola Di Meo (Nichelino). Quarto ufficiale, Fabrizio Ramondino (Palermo). Operatore Football Video Support, Mario Chichi (Palermo).

A proposito del “fischietto” veneto, al termine della stagione 2018/19 ha ricevuto dall’AIA di Verona il “Premio Stuppilli”, assegnato al miglior arbitro o assistente a disposizione dell’organo tecnico regionale. Due anni fa è stato promosso in CAN C ed ha già fatto registrare qualche presenza come Quarto ufficiale nel campionato cadetto, arbitrando anche un match valido per la Coppa Italia Frecciarossa (Virtus Entella 4-0 Ternana). Ha diretto tre partita del Catania: la vittoria per 2-1 sul campo del Licata in Serie D datato 2 ottobre 2022 (gol di Rizzo e De Luca per i rossazzurri di mister Ferraro), lo 0-1 rossazzurro a firma di Jimenez nello scorso campionato di C ed il 4-0 inflitto al Monopoli in questa stagione con Ierardi, Cicerelli (rigore), Aloi e Lunetta entrati nel tabellino dei marcatori.

Il sig. Poli ha diretto in Serie C 27 partite (Coppa Italia di categoria compresa) estraendo 105 cartellini gialli e mai il rosso, fischiando 6 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 14 vittorie per le squadre di casa, 3 pareggi e 10 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque bilancia che pende a favore di chi ha giocato finora tra le mura amiche con pochi risultati di parità. Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 7 incontri estraendo 25 cartellini gialli e concedendo un rigore con un bilancio di 4 successi casalinghi e due acuti esterni. L’ultimo match diretto nel gruppo C è proprio il citato Catania 4-0 Monopoli, risalente al 6 settembre scorso.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***