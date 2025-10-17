VERSO CATANIA-SALERNITANA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Archiviata la vittoria di Giugliano, per il Catania arriva il momento di sfidare la capolista Salernitana. Appuntamento domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” contro il Giugliano, in occasione del match valevole per la decima giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.10 e 2.25; la “X” tra 3.10 e 3.20; il “2” tra 2.95 e 3.20.

Scenario che vede gli etnei leggermente favoriti per la vittoria finale, ma in un contesto di sostanziale equilibrio, dove le probabilità che la partita si concluda con un esito differente non sono affatto trascurabili. Del resto si affrontano due squadre di valore che, non a caso, occupano i piani alti della classifica. Nelle ultime cinque partite il Catania ha raccolto 9 punti frutto di 2 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte, 6 gol fatti e 1 subito. Nello stesso periodo, invece, la Salernitana ha portato a casa 10 punti con un ruolino di marcia di 3 successi, 1 pareggio ed 1 ko, 10 reti all’attivo e 8 al passivo.

