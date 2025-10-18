VERSO CATANIA-SALERNITANA: Raffaele avversario dei rossazzurri, i precedenti con il tecnico siciliano

Tra le squadre con cui Giuseppe Raffaele, attuale guida tecnica della Salernitana, più volte si è confrontato in carriera spicca proprio il Catania. Domenica sarà l’undicesima sfida ai rossazzurri, già affrontati quando era al timone di Potenza e Audace Cerignola. Il bilancio dei precedenti tra le squadre guidate da Raffaele ed il Catania evidenzia una prevalenza di pareggi (5). Per il resto si registrano 2 affermazioni etnee e 3 successi ottenuti dal tecnico siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto, ex allenatore del Catania peraltro.

Particolarmente sofferta per i rossazzurri fu l’eliminazione del Potenza di Raffaele dai playoff a maggio 2019: il doppio pareggio (1-1) qualificò gli etnei andando a segno il Catania con Matteo Di Piazza sia all’andata che nel match di ritorno al “Massimino”. Il 27 novembre 2019, invece, il Catania ottenne il massimo risultato agli Ottavi di finale di Coppa Italia Serie C: la squadra di Cristiano Lucarelli riuscì ad avere la meglio per 1-2 allo stadio “Alfredo Viviani”. Di Piazza e Biondi in gol tra le fila etnee, di Carlos Franca il momentaneo pareggio rossoblu.

I primi successi di Raffaele risalgono all’8 settembre 2019, con il Catania di mister Andrea Camplone reduce dal vittorioso esordio di Avellino in campionato per 3-6 che cadde a Potenza 2-0, ed al 3 novembre 2018 quando all’Elefante, sconfitto per 3-1 sempre in terra lucana, non bastò la rete di Biagianti. Per il resto il Catania ha rimediato altri due pareggi in campionato (1-1) con ancora Di Piazza a segno in entrambe le occasioni. Poi, da tecnico dell’Audace Cerignola, nello scorso campionato Raffaele pareggiò a reti bianche a Catania e sconfisse i rossazzurri 2-0 (Paolucci e Capomaggio in gol). Prima ancora, il 15 marzo 2024, acuto catanese per 2-1 con gol decisivo di Zammarini al “Massimino” (di Chiricò e Malcore gli altri gol dell’incontro).

