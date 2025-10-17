VERSO CATANIA-SALERNITANA: ribadire il fattore “Massimino”

Il Catania, finora, non ha quasi mai sbagliato un colpo al “Massimino”. Lo dicono i numeri. Su quattro partite giocate tra le mura amiche, i rossazzurri sono imbattuti ed hanno raccolto 10 punti. All’appello ne mancano 2, quelli che la squadra di mister Toscano non è riuscita ad incamerare contro il Sorrento, venendo fermata sullo 0-0. Per il resto il Catania ha sempre conseguito vittorie meritate alle pendici dell’Etna, trovando la via del gol in 12 occasioni senza subire alcuna rete.

Ad oggi la formazione etnea è l’unica ad avere mantenuto inviolata la propria porta. Segno di quanto stia funzionando a dovere la fase difensiva, complessivamente svolta senza commettere grosse sbavature grazie al buon lavoro svolto dal reparto arretrato, ben protetto tra i pali da Dini, ma anche del prezioso supporto di centrocampisti e attaccanti che si sacrificano opportunamente, dando manforte ai compagni di difesa. Domenica pomeriggio il Catania torna ad esprimersi tra le mura amiche con l’obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati, ribadendo il fattore “Massimino”. Fattore un pò venuto meno nella passata stagione e che sarà fondamentale quest’anno per centrare ambiziosi traguardi, sfruttando l’entusiasmo di un pubblico sempre caldo e numeroso sugli spalti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***