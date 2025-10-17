venerdì, 17 Ottobre 2025
HomeCatania NewsVERSO CATANIA-SALERNITANA: ribadire il fattore "Massimino"
Catania NewsFocusLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO CATANIA-SALERNITANA: ribadire il fattore “Massimino”

Redazione
By Redazione
0
194
foto Catania FC

Il Catania, finora, non ha quasi mai sbagliato un colpo al “Massimino”. Lo dicono i numeri. Su quattro partite giocate tra le mura amiche, i rossazzurri sono imbattuti ed hanno raccolto 10 punti. All’appello ne mancano 2, quelli che la squadra di mister Toscano non è riuscita ad incamerare contro il Sorrento, venendo fermata sullo 0-0. Per il resto il Catania ha sempre conseguito vittorie meritate alle pendici dell’Etna, trovando la via del gol in 12 occasioni senza subire alcuna rete.

Ad oggi la formazione etnea è l’unica ad avere mantenuto inviolata la propria porta. Segno di quanto stia funzionando a dovere la fase difensiva, complessivamente svolta senza commettere grosse sbavature grazie al buon lavoro svolto dal reparto arretrato, ben protetto tra i pali da Dini, ma anche del prezioso supporto di centrocampisti e attaccanti che si sacrificano opportunamente, dando manforte ai compagni di difesa. Domenica pomeriggio il Catania torna ad esprimersi tra le mura amiche con l’obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati, ribadendo il fattore “Massimino”. Fattore un pò venuto meno nella passata stagione e che sarà fondamentale quest’anno per centrare ambiziosi traguardi, sfruttando l’entusiasmo di un pubblico sempre caldo e numeroso sugli spalti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CASASOLA-VILLA: si preannuncia un duello intenso sulla fascia
Articolo successivo
STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Pelligra, mai abbandonato il sogno di costruire un nuovo centro sportivo. Inglese sostituito più che degnamente. Forte può dare fastidio alla difesa della Salernitana”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency