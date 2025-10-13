VERSO CATANIA-SALERNITANA: sfida che si rinnova 19 anni dopo. Il bilancio dei precedenti in Sicilia

Sfida storica, quella che domani vedrà opposte al “Massimino” Catania e Salernitana. 23 i confronti ufficiali alle pendici dell’Etna in campionati di Prima Divisione, Serie B, C e C1. Bilancio dei precedenti favorevole al Catania, riuscito ad imporsi sulla formazione campana in 13 occasioni. Completano il quadro 7 pareggi e 3 affermazioni ospiti con un totale di 38 gol messi a segno dalla squadra dell’Elefante e 19 siglate dalla Salernitana a Catania.

A proposito delle tre vittorie campane, due delle quali coincidono con i primi scontri tra le due compagini, entrambi di misura con reti di Agostinelli e Miconi in Sicilia negli anni 30′. Catania che seppe riscattare le due sconfitte nell’ottobre del 1933 rifilando una cinquina caratterizzata dai gol etnei di Pignattelli, Micossi, Nicolini (doppietta) e Nicolosi. In seguito, serie di vittorie consecutive per il Catania tra il 1938 ed i primi anni ’50 con gli etnei trascinati dalle reti di Stivanello, Pinto (2-1), Ziz (1-0), Randon, Klein e Gavazzi (3-1) in Serie C e B.

Le successive quattro stagioni videro Catania e Salernitana dare luogo a sfide all’insegna dell’equilibrio, tutte concluse in parità, sempre con riferimento agli anni ’50. Significativa l’annata 1953-54, quando rossazzurri e granata pareggiarono a reti bianche ed il Catania festeggiò, al termine del campionato cadetto, la promozione in Serie A. Era il Catania allenato da Piero Andreoli, con Giuseppe Rizzo presidente.

In seguito, l’1-0 a firma di Baisi regalò il successo all’Elefante contro la Salernitana: nel ’66-67 il Catania concluse il torneo di B a ridosso di Sampdoria e Varese, promosse in A, mentre i campani retrocessero in C finendo in fondo alla classifica. Confronti combattuti negli anni ’70, in terza serie. Nel ’74-75, gol vittoria del bomber Spagnolo. Fu uno dei preziosi successi conseguiti dal Catania di mister Egizio Rubino, determinanti ai fini della promozione in cadetteria.

Qualche anno dopo, nuovo acuto rossazzurro con i gol di Malaman e Cantone (1977) in C1, poi due pareggi consecutivi nella medesima categoria. Curioso il 2-2 maturato nel 1980, caratterizzato dalla realizzazione di ben tre calci di rigore (Morra fissò il definitivo pari). Otto anni dopo, match deciso in favore del Catania grazie al gol di Del Rosso nel primo tempo. Stagione 1988/89, etnei che “strapazzano” la Salernitana al Cibali; in gol quattro calciatori diversi per il 5-0 finale: Marini, Di Dio, Borghi, Tesser e ancora Di Dio.

Nel 93′ da evidenziare quella che ad oggi rappresenta l’ultimo acuto esterno della Salernitana: Cipriani rispose immediatamente al vantaggio ospite di Strada, nel finale un’autorete di Rizzo condannò la squadra di mister Bianchetti (Serie C1). Infine, tris di successi catanesi.

Nel 2002 l’ex bomber rossazzurro Eddy Baggio, grande protagonista ai fini dello storico ritorno del Catania in B, firmò il classico gol dell’ex, rispondendo al vantaggio di Bucchi, ma a pochi istanti dal triplice fischio ci pensò Cicconi a regalare i tre punti al Catania del duo Pellegrino-Graziani. L’annata successiva, 2-0 catanese con realizzazioni di Mascara e Grieco. 19 anni fa, ancora in B 2-1 rossazzurro: Catania avanti in virtù dei gol di Orazio Russo (oggi responsabile del settore giovanile) e Vugrinec, Palladino accorciò le distanze nel corso della ripresa.

BILANCIO PRECEDENTI CATANIA-SALERNITANA

Vittorie Catania 13

Pareggi 7

Vittorie Salernitana 3

Gol Catania 38

Gol Salernitana 19

Prima Divisione 1930-31, Catania 0-1 Salernitana

63′ Agostinelli

Prima Divisione 1931-32, Catania 0-1 Salernitana

61′ Miconi

Prima Divisione 1933-1934, Catania 5-1 Salernitana

2′ Pignattelli (C), 4′ Miltone aut. (S), 15′ Micossi (C), 19′ Nicolini (C), 64′ Nicolini (C), 69′ Nicolosi (C)

Serie C 1937-38, Catania 2-1 Salernitana

28′ Frione (S), 57′ Stivanello rig. (C), 86′ Pinto (C)

Serie B 1949-50, Catania 1-0 Salernitana

59′ Ziz rig.

Serie B 1950-51, Catania 3-1 Salernitana

2′ Randon (C), 69′ Klein (C), 74′ Gavazzi (C), 87′ Marini (S)

Serie B 1951-52, Catania 1-1 Salernitana

59′ Randon (C), 76′ Giraudo (S)

Serie B 1952-53, Catania 1-1 Salernitana

33′ Klein (C), 61′ Taccola (S)

Serie B 1953-54, Catania 0-0 Salernitana

Serie B 1955-56, Catania 1-1 Salernitana

61′ Malighetti (S), 90′ Santamaria (C)

Serie B 1966-67, Catania 1-0 Salernitana

65′ Baisi

Serie C 1974-75, Catania 1-0 Salernitana

7′ Spagnolo

Serie C 1977-78, Catania 2-1 Salernitana

15′ Malaman (C), 44′ Cantone (C), 70′ De Tommasi (S)

Serie C1 1978-79, Catania 1-1 Salernitana

20′ Ciceri (C), 53′ De Tommasi (S)

Serie C1 1979-80, Catania 2-2 Salernitana

20′ Piga rig. (C), 35′ Messina rig. (S), 50′ Messina rig. (S), 52′ Morra (C)

Serie C1 1987-88, Catania 1-0 Salernitana

39′ Del Rosso (C)

Serie C1 1988-89, Catania 5-0 Salernitana

32′ Marini, 46′ Di Dio, 70′ Borghi, 75′ Tesser, 77′ Di Dio

Serie C1 1989-90, Catania 2-2 Salernitana

17′ Pecoraro Scanio (S), 46′ Salvadori (C), 56′ Cipriani (C), 85′ Di Bartolomei rig. (S)

Serie C1 1991-92, Catania 2-1 Salernitana

8′ Carpineta aut. (C), 9′ Fratena (S), 54′ Cipriani rig. (C)

Serie C1 1992-93, Catania 1-2 Salernitana

49′ Strada (S), 50′ Cipriani (C), 86′ Rizzo aut. (S)

Serie B 2002-03, Catania 2-1 Salernitana

10′ Bucchi (C), 64′ Baggio (S), 93′ Cicconi (C)

Serie B 2003-04, Catania 2-0 Salernitana

58′ Mascara, 60′ Grieco

Serie B 2004-05, Catania 2-1 Salernitana

10′ Russo (C), 26′ Vugrinec (C), 74′ Palladino (S)

