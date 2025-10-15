VERSO CATANIA-SALERNITANA: stimoli in più per Jimenez, l’ex “scaricato” dalla società granata

Zero presenze in gare ufficiali, nessun’occasione concessa a Kaleb Jimenez con la maglia della Salernitana. Immaginiamo che domenica il calciatore italo-spagnolo classe 2002 avrà uno stimolo in più per affrontare la Bersagliera. I campani lo avevano prelevato dal Seregno per 35mila euro tre anni fa. E’ rimasto contrattualmente legato alla Salernitana fino alla stagione 2023/24, dopo un periodo di militanza in prestito a Vicenza e Bergamo, sponda Atalanta U23. Esperienze che gli hanno permesso di crescere e dimostrare le sue potenzialità. In rappresentanza dei colori sociali della Salernitana, però, Jimenez non si è mai sentito parte di un progetto.

E’ stata la stessa società campana a definire la cessione del giocatore al Catania, dopo essere sfumato il passaggio alla Carrarese. Da quel momento in poi, Jimenez ha totalizzato 44 presenze con il Catania condite da 10 assist e 7 gol, ultimo dei quali sabato a Giugliano ritrovando la via della rete dopo un periodo di critiche a lui rivolte per una serie di prestazioni sottotono e la scelta di non prolungare il contratto in scadenza, almeno per il momento. L’auspicio è che i progressi evidenziati sul campo del Giugliano abbiano seguito nelle prossime gare, ritrovando il migliore Jimenez. A cominciare, magari, dal confronto di domenica con chi lo ha scartato forse con troppa facilità.

