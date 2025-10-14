martedì, 14 Ottobre 2025
HomeCatania NewsVERSO CATANIA-SALERNITANA: Toscano lascerà inalterato il pacchetto arretrato?
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

VERSO CATANIA-SALERNITANA: Toscano lascerà inalterato il pacchetto arretrato?

Redazione
By Redazione
0
154
foto Catania FC

Nessuna modifica relativamente alla disposizione tattica dei difensori in vista di Catania-Salernitana, ad opera del tecnico Mimmo Toscano? La sensazione è che l’allenatore rossazzurro opterà per lasciare tutto così com’è nel reparto arretrato. Davanti a Dini a protezione dei legni, con il portiere che confermare di rappresentare una garanzia ed ha fatto registrare sabato il settimo ‘clean sheet’ stagionale, agiranno molto probabilmente Ierardi, Di Gennaro e Celli.

Dopo una fase in cui Pieraccini è stato impiegato in più di un’occasione dal 1′ sul centro-sinistra, subentrando a Celli quando quest’ultimo è stato costretto a rimanere fermo ai box per problemi fisici, il difensore prelevato in prestito dal Cesena non scende in campo dal 28 settembre, quando fece registrare una prestazione non all’altezza a Cerignola. Lo stesso Celli si è riappropriato del posto da titolare e, in questo momento, Toscano lo vede più performante rispetto al ragazzo classe 2004. Chi fatica molto a trovare spazio finora è l’ex Picerno Allegretto, rimasto in Sicilia dopo avere rifiutato alcune possibili destinazioni nella sessione estiva del mercato. Martic, invece, è fermo a seguito dell’infortunio riportato nella ‘partitaccia’ di Cosenza.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
GIUDICE SPORTIVO: Giugliano-Catania, ammenda di 200 euro alla società rossazzurra
Articolo successivo
VERSO CATANIA-SALERNITANA: il ritorno degli ex, i duelli di mercato, la rivalità in campionato. Sfida nella sfida al “Massimino”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency