VERSO CATANIA-SALERNITANA: Toscano lascerà inalterato il pacchetto arretrato?

Nessuna modifica relativamente alla disposizione tattica dei difensori in vista di Catania-Salernitana, ad opera del tecnico Mimmo Toscano? La sensazione è che l’allenatore rossazzurro opterà per lasciare tutto così com’è nel reparto arretrato. Davanti a Dini a protezione dei legni, con il portiere che confermare di rappresentare una garanzia ed ha fatto registrare sabato il settimo ‘clean sheet’ stagionale, agiranno molto probabilmente Ierardi, Di Gennaro e Celli.

Dopo una fase in cui Pieraccini è stato impiegato in più di un’occasione dal 1′ sul centro-sinistra, subentrando a Celli quando quest’ultimo è stato costretto a rimanere fermo ai box per problemi fisici, il difensore prelevato in prestito dal Cesena non scende in campo dal 28 settembre, quando fece registrare una prestazione non all’altezza a Cerignola. Lo stesso Celli si è riappropriato del posto da titolare e, in questo momento, Toscano lo vede più performante rispetto al ragazzo classe 2004. Chi fatica molto a trovare spazio finora è l’ex Picerno Allegretto, rimasto in Sicilia dopo avere rifiutato alcune possibili destinazioni nella sessione estiva del mercato. Martic, invece, è fermo a seguito dell’infortunio riportato nella ‘partitaccia’ di Cosenza.

