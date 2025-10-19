VERSO CATANIA-SALERNITANA: valore mercato squadre a confronto

Questo pomeriggio Catania e Salernitana scenderanno in campo per la decima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Angelo Massimino”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.39 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 7.23 milioni di euro dei granata.

Escludendo i calciatori fuori lista e gli indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Emmanuele Cicerelli (600mila €), Michele D’Ausilio (450mila €), Simone Pieraccini (450mila €), Salvatore Aloi (400mila €) e Daniele Donnarumma (350mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.4 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori della Salernitana, escludendo anche in questo caso gli indisponibili, Borna Knezovic (800mila €), Michael Liguori (500mila €), Luca Villa (500mila €), Andrea Ferraris (500mila €), Galo Capomaggio (450mila €) e Mattia Tascone (350mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 26.6 anni, quarta più alta del girone C.

