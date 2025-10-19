domenica, 19 Ottobre 2025
HomeCalciomercatoVERSO CATANIA-SALERNITANA: valore mercato squadre a confronto
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO CATANIA-SALERNITANA: valore mercato squadre a confronto

Redazione
By Redazione
0
140
Mercato calciatori Catania

Questo pomeriggio Catania e Salernitana scenderanno in campo per la decima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Angelo Massimino”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.39 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 7.23 milioni di euro dei granata.

Escludendo i calciatori fuori lista e gli indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Emmanuele Cicerelli (600mila €), Michele D’Ausilio (450mila €), Simone Pieraccini (450mila €), Salvatore Aloi (400mila €) e Daniele Donnarumma (350mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.4 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori della Salernitana, escludendo anche in questo caso gli indisponibili, Borna Knezovic (800mila €), Michael Liguori (500mila €), Luca Villa (500mila €), Andrea Ferraris (500mila €), Galo Capomaggio (450mila €) e Mattia Tascone (350mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 26.6 anni, quarta più alta del girone C.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Tutti possono guadagnare, tutti hanno da perdere qualcosa. Sarà una partita di duelli”
Articolo successivo
STAMPA SALERNITANA: “Casasola, fu ‘tradimento’ a luglio”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

LIVE (p.t.): Catania 0-0 Salernitana, tabellino e statistiche partita

Redazione - 0
7' Gara molto equilibrata nelle battute iniziali. Fischi sonori per Roberto Inglese CATANIA FOOTBALL CLUB vs UNIONE SPORTIVA SALERNITANAStadio "Angelo Massimino" - Catania MARCATORI: CATANIA (3-4-2-1):...

CATANIA-SALERNITANA: ecco le formazioni ufficiali. Cicerelli in campo, Aloi in panchina

QUI CATANIA: sondaggio chiuso, ecco la formazione scelta dalla maggioranza dei votanti contro la Salernitana

DI TACCHIO: quando il capitano fu premiato a Salerno per avere salvato la vita a Dziczek

TOSCANO: Supercoppa Lega Pro e Serie B, quando il mister sfidò la Salernitana

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency