VERSO CATANIA-SIRACUSA: alla scoperta degli aretusei, Turati cerca rilancio nel derby

Il Siracusa vuole rilanciarsi in campionato provando a lasciarsi alle spalle le difficoltà iniziali. Il ritorno tra i professionisti dopo sei anni d’assenza sin qui è stato avaro di soddisfazioni per i colori azzurri. L’unica gioia stagionale è legata al successo interno sul Potenza risalente alla 6ª giornata. Una vittoria per 2-1 tra le mura amiche in un cammino costellato da tante sconfitte, l’ultima in ordine di tempo quella di domenica scorsa contro il Cosenza. Il sentito derby con il Catania rappresenta quindi una ghiotta occasione di rilancio per una squadra che sin qui ha pagato duramente lo scotto del noviziato.

Il rilancio del sodalizio aretuseo porta la firma di Alessandro Ricci, imprenditore toscano attivo nel settore delle energie rinnovabili il quale è riuscito nel giro di tre stagioni a riportare il Siracusa tra i professionisti partendo dal torneo regionale di Eccellenza. L’artefice tecnico della promozione in Serie C dello scorso anno invece è mister Marco Turati, già bandiera aretusea da calciatore e collaboratore di Vincenzo Italiano sulle panchine di Spezia e Fiorentina. La grande sfida del quarantatreenne tecnico nativo di Lecco è quella di condurre la nave in acque sicure attraverso un’idea di calcio moderna e propositiva che al momento non sta trovando piena attuazione.

Il sistema di gioco standard adottato da Turati è il 4-2-3-1, modulo che prevede l’impiego di due interditori in mezzo e tre giocatori con caratteristiche più offensive liberi di giostrare alle spalle della prima punta. Lo schieramento di partenza da opporre al Catania vedrebbe Farroni a protezione dei legni, Puzone, Sapola, Pacciardi e Iob dietro con Gudelevicius-Candiano coppia mediana e Guadagni, Limonelli e Valente dietro Contini. Tra le alternative a disposizione di Turati potrebbe esserci Frisenna il quale, smaltiti i guai fisici, tornerebbe arruolabile per il match di domenica.

