VERSO CATANIA-SIRACUSA: l’ultimo acuto rossazzurro con gli aretusei porta la firma di Biagianti

7 novembre 2018, data dell’ultima vittoria del Catania contro il Siracusa allo stadio “Angelo Massimino”. Rossazzurri vittoriosi per 2-1. Fu Marco Biagianti – oggi allenatore della Primavera etnea – a spezzare gli equilibri, siglando la rete decisiva nei minuti finali. Al vantaggio catanese firmato da Marotta, gli aretusei reagirono con il gol di Emanuele Catania e le parate dell’estremo difensore Giuseppe Messina, il quale riuscì pure a neutralizzare Lodi dal dischetto prima di capitolare sul gol di capitan Biagianti.
Si ricorda una partita divertente nel complesso. Del Col provò a seminare il panico tra le maglie della retroguardia del Catania pur senza colpo ferire. Al 22′ Messina compì il primo intervento importante di quella gara, chiudendo ad Aya lo specchio della porta. Tre minuti più tardi Vazquez si liberò per la conclusione, respinta da Pisseri. Al 29′ Aya non riuscì ad inquadrare da posizione ravvicinata, mentre al 37′ Marotta si fece anticipare dal difensore aretuseo Bertolo e sullo sviluppo della stessa azione il solito Vazquez provò a rendersi pericoloso in area catanese. Al 40′ Lele Catania calciò di sinistro da venti metri con palla che uscì di poco alla sinistra di Pisseri.
I rossazzurri passarono in vantaggio appena trenta secondi dopo l’inizio del secondo tempo. Assist di Lodi per Marotta e conclusione vincente di quest’ultimo sul palo più lontano. Gli etnei non riuscirono ad alzare il livello del gioco, anzi subirono la reazione del Siracusa che pareggiò al 70′ con Catania. Lodi fallì dal dischetto il primo “match-point” (il portiere Messina indovinò la direzione del tiro del numero 10 rossazzurro), salvo poi fornire a Biagianti l’assist decisivo quando mancavano ormai pochi minuti allo scadere. I rossazzurri, pur non giocando la loro miglior partita, furono cinici al punto giusto per conquistare l’intera posta in palio.
VIDEO: gli highlights della partita
TABELLINO PARTITA
MARCATORI: 1’s.t. Marotta, 25’s.t. Catania, 41’s.t. Biagianti
CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai (36’s.t. Vassallo), Aya, Silvestri, Ciancio; Biagianti, Bucolo (23’s.t. Angiulli), Scaglia (31’s.t. Manneh); Lodi; Curiale, Marotta.
A disp. di Sottil: Pulidori, Fabiani, Baraye, Esposito, Lovric, A. Rizzo, G. Rizzo, Brodic, Mujkic.
SIRACUSA (4-4-1-1): Messina; Daffara (8’s.t. Di Sabatino), Bertolo, Turati, Orlando (35’s.t. Giac. Fricano); Palermo, Mustacciolo (23’s.t. Diop), Tuninetti, Del Col; Catania (36’s.t. Giov. Fricano); Vazquez.
A disp. di Pazienza: Genovese, Boncaldo, Celeste, Da Silva, Bruno, Fruci, Ott Vale, N. Rizzo.
NOTE: 7′ di recupero secondo tempo; rigore fallito da Lodi al 30’s.t; 0′ di recupero primo tempo.
AMMONITI: Bucolo, Palermo
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***