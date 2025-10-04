sabato, 4 Ottobre 2025
VERSO CATANIA-SIRACUSA: previsioni meteo al “Massimino”

Catania che scenderà in campo domenica per la disputa del match contro il Siracusa, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per l’ottava giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania ci si attende una giornata caratterizzata da qualche nube sparsa. In particolare avremo soleggiamento diffuso al mattino, nubi sparse al pomeriggio, bel tempo alla sera. Previsti durante lo svolgimento della partita venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 24-25 gradi.

