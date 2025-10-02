VERSO CATANIA-SIRACUSA: quando Curiale risollevò i rossazzurri al “Massimino”

In questa sede ricordiamo una delle più recenti vittoria del Catania in occasione del derby siciliano con il Siracusa allo stadio “Angelo Massimino”. Nella stagione 2017/18 si ricorda che la squadra allora guidata da Cristiano Lucarelli sfidò gli aretusei dopo la pesantissima ‘manita’ riportata a Monopoli. Momento assai delicato per la squadra rossazzurra che, poi, sabato 3 marzo 2018 riassaporò il gusto dolce dei tre punti andando a vincere proprio contro gli azzurri. Sfida decisa da un gol dell’attaccante Davis Curiale, leader della classifica marcatori in quella stagione.

Il primo tempo fu avaro di emozioni. Per il Catania ci provò dapprima Lodi in elevazione e successivamente Ripa due volte ma senza fortuna. Mister Lucarelli diede inizialmente fiducia all’attaccante battipagliese in luogo del bomber Curiale, il quale gli subentrò comunque nel corso della ripresa. Il tecnico livornese, deciso a spezzare gli equilibri, cambiò tutte le pedine del fronte offensivo (entrarono Di Grazia e Manneh). Una scelta che venne premiata al minuto 70, quando Lodi pennellò un pallone per Curiale, in quale depositò alle spalle del portiere Tomei.

Con il trascorrere dei minuti la manovra rossazzurra crebbe in intensità, tuttavia il gol del raddoppio non arrivò. I tre punti furono funzionali al Catania per rimettersi in carreggiata dopo la debacle di Monopoli e proseguire la corsa sul Lecce fino alle rimanenti partite di campionato.

VIDEO: il gol di Curiale

VIDEO: tifo rossazzurro in Curva Sud

TABELLINO

MARCATORE: 70′ Curiale

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Semenzato (76′ Tedeschi), Aya, Bogdan, Marchese; Biagianti (76′ Rizzo), Lodi, Mazzarani; Barisic (58′ Manneh), Ripa (67′ Curiale), Porcino (58′ Di Grazia). A disp.: Martinez, Blondett, Bucolo, Brodic. All. Lucarelli

SIRACUSA (4-2-3-1): Tomei; Daffara, Altobelli, Giordano, Liotti; Palermo, Spinelli (76′ Toscano); Parisi (71′ Mangiacasale), Catania, De Silvestro (65′ Calil); Bernardo (71′ Mancino). A disp.: D’Alessandro, Punzi, Turato, Bruno, Di Grazia, Marotta, Mazzocchi, Grillo. All. Bianco

ARBITRO: Fabio Schirru (Nichelino)

AMMONITI: Biagianti, De Silvestro

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***