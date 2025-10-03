VERSO CATANIA-SIRACUSA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Dopo tre pareggi di fila, per il Catania arriva il momento del ritorno alla vittoria? Appuntamento domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” contro il Siracusa, in occasione di un match valevole per l’ottava giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.30 e 1.31; la “X” tra 4.60 e 5.00; il “2” tra 7.75 e 8.00.

Scenario che vede gli etnei ampiamente favoriti per la vittoria finale, al cospetto di un avversario che occupa attualmente l’ultimo posto in classifica. Fiducia, quindi, da parte dei bookmaker nei confronti del Catania, ma è bene ricordare che in questo campionato le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ogni partita va affrontata con concentrazione ed il giusto piglio. Anche contro il Sorrento, in casa, i rossazzurri avevano il pronostico largamente a favore ma poi la gara si è conclusa a reti bianche con gli ospiti che hanno persino fallito il rigore del possibile 0-1. Gara tutt’altro che da sottovalutare, dunque, per la formazione di Mimmo Toscano.

I rossazzurri arrivano all’appuntamento con un ruolino di marcia di 6 punti nelle ultime 5 partite frutto di 6 reti all’attivo e 5 subite, rendimento tra i peggiori nel raggruppamento meridionale e nel periodo considerato. Peggio ancora il Siracusa, che nello stesso lasso di tempo ha raccolto 3 punti con soli 3 gol realizzati e 7 al passivo. La squadra allenata da Marco Turati, però, ha fatto registrare prestazioni in crescendo non riuscendo a concretizzare a dovere la mole di gioco prodotta.

