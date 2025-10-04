VERSO CATANIA-SIRACUSA: rossazzurri chiamati a ritrovare la via dei tre punti. Le ipotesi di formazione

Ritrovare la strada dei tre punti. Questo è l’imperativo che regna in casa Catania alla vigilia del match con il Siracusa in programma domenica allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 14:30. I rossazzurri sono reduci da tre pareggi consecutivi con Sorrento, Trapani e Audace Cerignola, risultati che hanno rallentato la corsa alla vetta del Girone C di Serie C. La classifica resta corta, con nove squadre raccolte in un fazzoletto di cinque punti, ma il campionato non aspetta. Serve fame, grinta, carattere e voglia di lottare su ogni pallone per venire a capo della questione. Sulla carta il divario tecnico tra etnei e aretusei, che tornano ad affrontarsi in terza serie a sei anni di distanza dall’ultima volta, è cospicuo (squadre divise da 9 punti in classifica) tuttavia spetta al giudizio insindacabile del rettangolo verde stabilirlo.

La settimana di lavoro è stata lunga e intensa. Di Tacchio e compagni sono chiamati a riavvolgere il nastro dopo aver esaurito la spinta iniziale. Il Catania deve riprendere la rotta se intende lottare per la vetta, partendo dalla correzione delle lacune offensive emerse nelle ultime uscite. Il combattivo Lunetta, il quale sta tenendo a galla la squadra con i suoi gol, da solo non basta per spiccare il volo e auspicare miti traguardi. Contro il Siracusa è importante il tipo di prestazione che la squadra sarà in grado di offrire nell’arco dei 90′, con il pubblico pronto a fare la propria parte per spingere i giocatori all’ottenimento dell’intera posta in palio. Riguardo la formazione di partenza potrebbero esserci delle variazioni rispetto Cerignola. Nel 3-4-2-1 abituale, davanti a Dini agirebbero Ierardi, Di Gennaro e Celli, con Casasola, Corbari (Quaini), Di Tacchio e Donnarumma in mezzo, Jimenez-Cicerelli alle spalle di Lunetta.

Il cammino del neopromosso Siracusa sin qui è stato avaro di soddisfazioni. Gli aretusei hanno vinto una sola partita (contro il Potenza alla 6ª giornata), registrando battute d’arresto nelle restanti uscite. Nel mirino di critica e pubblico sono finite le prestazioni della squadra, con mister Marco Turati che si attende maggiore incisività in zona gol. Il tecnico azzurro cerca rilancio in un derby molto sentito da parte siracusana, puntando a far leva sull’aspetto motivazionale oltre sui dettagli tattici. Il probabile schieramento da opporre al Catania vedrebbe Farroni a protezione dei legni, linea difensiva a quattro formata da Puzone, Pacciardi, Bonacchi e Iob, Gudelevicius e Candiano andrebbero a comporre la coppia mediana con Di Paolo (favorito su Guadagni) Limonelli e Valente alle spalle di Contini.

Trasferta vietata ai residenti in provincia di Siracusa. L’incontro sarà diretto dal sig. Simone Gauzolino della sezione AIA di Torino, coadiuvato dagli assistenti Domenico Russo di Torre Annunziata e Gian Marco Cardinali di Perugia; IV Ufficiale Enrico Gemelli di Messina, Operatore FVS Giuseppe Minutoli di Messina. Il match sarà visibile in chiaro su Telecolor (canale 11 DTT), a pagamento su Sky (Sky Sport 252) e in streaming su SkyGo e NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

