VERSO CATANIA-SIRACUSA: sollevato dall’incarico due anni fa, Laneri torna al “Massimino” da avversario

Il Siracusa, club neo promosso in Serie C, ha ufficializzato nei mesi scorsi l’ingaggio di Antonello Laneri. Si tratta di un gradito ritorno per il dirigente siciliano di Leonforte, che proprio con gli aretusei ha ottenuto fin qui i risultati più significativi della carriera da dirigente: si ricorda un ottimo massimo campionato dilettantistico vinto con 17 punti di vantaggio sul Vico Equense secondo. Gli azzurri approdarono in C2 ottenendo una dignitosissima sesta posizione ed il ripescaggio nella Prima Divisione Lega Pro (C1). Con il Siracusa Antonello Laneri conquistò nella stagione 2011/12, sul campo, la promozione in Serie B prima di veder vanificati tutti gli sforzi a causa di una penalizzazione di 5 punti.

Laneri torna in pista, dunque, dopo l’esperienza dirigenziale col Catania che vide i rossazzurri festeggiare nel 2023 la vittoria del campionato di Serie D grazie all’allestimento di un organico super, con scelte ragionate ed oculate. All’inizio della stagione successiva a Laneri era stata affidata nuovamente la costruzione della rosa del Catania. Lui per primo ritenne che la squadra potesse ambire a posizioni di vertice in C ma, nel giro di pochi mesi, venne messo in discussione anche il suo operato fino ad arrivare alla scelta del vice presidente Vincenzo Grella di sollevarlo dall’incarico di Direttore Sportivo. Un epilogo amaro, un rapporto che si è concluso poichè “sulla gestione del gruppo in certe situazioni non eravamo d’accordo”, utilizzando le parole espresse tempo fa dallo stesso Grella. Laneri, adesso, torna al “Massimino” da avversario dopo essere rimasto legato contrattualmente al Catania fino al 30 giugno scorso.

