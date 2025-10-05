domenica, 5 Ottobre 2025
HomeCalcio SicilianoVERSO CATANIA-SIRACUSA: valore mercato squadre a confronto
Calcio SicilianoCalciomercatoCatania NewsDerbyLega ProPrimo Piano

VERSO CATANIA-SIRACUSA: valore mercato squadre a confronto

Redazione
By Redazione
0
65
Mercato calciatori Catania

Questo pomeriggio Catania e Siracusa in campo per l’ottava giornata del girone C di Serie C allo stadio “Angelo Massimino”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.39 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 3.88 milioni di euro degli azzurri.

Escludendo i calciatori fuori lista e gli indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Emmanuele Cicerelli (600mila €), Michele D’Ausilio (450mila €), Simone Pieraccini (450mila €), Daniele Donnarumma (350mila €) e Matteo Di Gennaro (350mila €), sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.3 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori del Siracusa, escludendo anche in questo caso gli indisponibili, Vittorio Parigini (300mila €), Nicola Valente (300mila €), Giulio Frisenna (225mila €), Federico Pacciardi (200mila €), Mattia Puzone (200mila €) e Juan Ignacio Molina (200mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 24 anni, quinta più bassa del girone C.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
DI TACCHIO: capitano e faro di un centrocampo in cerca del giusto equilibrio
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania e Siracusa, punti che scottano per entrambe le squadre”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency