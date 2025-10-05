VERSO CATANIA-SIRACUSA: valore mercato squadre a confronto

Questo pomeriggio Catania e Siracusa in campo per l’ottava giornata del girone C di Serie C allo stadio “Angelo Massimino”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.39 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 3.88 milioni di euro degli azzurri.

Escludendo i calciatori fuori lista e gli indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Emmanuele Cicerelli (600mila €), Michele D’Ausilio (450mila €), Simone Pieraccini (450mila €), Daniele Donnarumma (350mila €) e Matteo Di Gennaro (350mila €), sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.3 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori del Siracusa, escludendo anche in questo caso gli indisponibili, Vittorio Parigini (300mila €), Nicola Valente (300mila €), Giulio Frisenna (225mila €), Federico Pacciardi (200mila €), Mattia Puzone (200mila €) e Juan Ignacio Molina (200mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 24 anni, quinta più bassa del girone C.

