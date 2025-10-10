VERSO GIUGLIANO-CATANIA: alla scoperta dei tigrotti di mister Cudini

Il Catania è pronto a mettersi in marcia alla volta di Giugliano in Campania, dove sabato pomeriggio sarà di scena allo stadio “Alberto De Cristofaro” ospite della locale squadra gialloblù. Si tratta del secondo banco di prova stagionale in terra campana dopo la vittoriosa trasferta di Cava de’ Tirreni della 2ª giornata. I rossazzurri, che puntano a fare bottino pieno, dovranno vedersela con un avversario insidioso da affrontare specialmente tra le mura amiche. Il Giugliano è reduce da un buon punto conquistato a Trapani e punta a risalire la china dopo un avvio in sordina. La panchina dei tigrotti infatti è stata la prima a saltare in questo campionato, con l’avvicendamento tra Gianluca Colavitto e Mirko Cudini avvenuto dopo la 2ª giornata.

Il percorso del Giugliano sin qui è stato avaro di soddisfazioni. I 6 punti ottenuti sono frutto dell’unica vittoria per 1-0 conquistata a spese del Foggia in occasione del debutto in panchina di mister Cudini e di tre pareggi fuori casa sui campi di Picerno, Cavese e Trapani. Pesa soprattutto la voce gol subiti: 15. Tanti per una squadra che punta a mantenere la categoria senza troppi patemi dopo che l’anno scorso si piazzò decima prendendo parte per la prima volta ai play-off promozione con mister Valerio Bertotto alla guida.

Quest’anno si è assisto a cambiamenti significativi sia dietro le scrivanie dirigenziali (il diesse Domenico Fracchiolla è passato alla Reggiana, al suo posto è arrivato Angelo Antonazzo) che in termini di organico. Tanti i volti nuovi approdati nel corso del calciomercato tra cui gli ex rossazzurri Dario Del Fabro e Roberto Zammarini, quest’ultimo ingaggiato da svincolato dopo la mancata iscrizione della Spal in estate.

Sul piano tattico, mister Cudini è passato gradualmente dal 4-3-3 al 3-5-2 adoperato nelle ultime due partite contro Sorrento e Trapani. Il probabile schieramento di partenza da opporre al Catania vedrebbe davanti al portiere Russo il terzetto di difensori formato da D’Avino, Del Fabro e Caldore, con Esposito, Zammarini, Prezioso, De Rosa e Vaglica a centrocampo e Nepi-Balde tandem offensivo. L’attaccante maglia numero 90 è l’osservato speciale del match, autore di 6 gol in campionato e accreditato tra gli attaccanti attualmente più in forma del Girone C di Serie C.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***