VERSO GIUGLIANO-CATANIA: arbitra Mazzoni di Prato. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri in occasione della nona giornata del girone C di Serie C. Giugliano-Catania, match in programma sabato pomeriggio allo stadio “Alberto De Cristofaro”, sarà diretto da Edoardo Manedo Mazzoni della sezione AIA di Prato, coadiuvato dagli assistenti Roberto Meraviglia (Pistoia) e Giacomo Bianchi (Pistoia). Quarto ufficiale Lucio Felice Angelillo (Nola). Operatore FVS Domenico Russo (Torre Annunziata). Mazzoni è alla terza stagione tra i professionisti. Curiosità: oltre a ricoprire il ruolo di arbitro, Mazzoni è operativo come agente di zona, molto attivo nella promozione di prodotti, beni o servizi nel territorio della Toscana.

Nessun precedente da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” toscano che, però, fu designato come Quarto ufficiale in occasione di Monopoli 0-0 Catania, confronto risalente al 21 Settembre 2023 con Luca Tabbiani seduto sulla panchina rossazzurra. Mazzoni ha arbitrato, invece, due incontri del Giugliano: il match valido per la Poule scudetto Serie D 2021/22 che il Giugliano ha vinto in casa per 3-1 al cospetto dell’Audace Cerignola e la sconfitta dei tigrotti sul campo della Cavese (1-0) nel campionato di Serie C 2024/25.

In Serie C il sig. Mazzoni ha diretto finora 27 partite (Coppa Italia di categoria compresa) estraendo 97 gialli e 3 rossi, con 9 calci di rigore concessi. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 15 vittorie per le squadre di casa, 6 pareggi e altrettanti successi per le formazioni impegnate in trasferta. Limitatamente al girone C ha arbitrato sei gare fino a questo momento: bilancio di 5 vittorie casalighe, un pareggio e nessun’affermazione esterna. L’ultimo incontro diretto nel raggruppamento meridionale risale al 29 marzo 2024, il 2-0 che l’AZ Picerno ha inflitto al Sorrento in terra lucana.

