martedì, 7 Ottobre 2025
HomeCatania NewsVERSO GIUGLIANO-CATANIA: Del Fabro e Zammarini incrociano il loro passato
Catania NewsEx RossoazzurriLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO GIUGLIANO-CATANIA: Del Fabro e Zammarini incrociano il loro passato

Redazione
By Redazione
0
1
foto Catania FC

“Grazie Catania per le emozioni che mi hai lasciato in questi mesi. E’ stato un privilegio poter indossare e difendere la maglia di questa città”. Parole che il difensore Dario Del Fabro ha riportato via social a maggio, preannunciando un addio divenuto poi ufficiale alla scadenza del contratto di prestito. Il Catania non esercitò l’opzione per il riscatto del cartellino di Del Fabro, rientrato alla base (Arezzo) prima di una nuova cessione al Giugliano, a titolo definitivo. Il calciatore classe 1995 ha concluso nei mesi scorsi la sua esperienza con la maglia del Catania totalizzando 7 presenze, dopo essere stato prelevato nel mercato cosiddetto di ‘riparazione’. Sabato sarà avversario degli etnei al “De Cristofaro”. Come lui un altro ex rossazzurro, il centrocampista Roberto Zammarini, che da un paio di mesi rappresenta i colori sociali del Giugliano.

Zammarini lasciò la sponda rossazzurra della Sicilia ad agosto 2024 dopo 44 apparizioni condite da 4 gol e altrettanti assist contribuendo alla vittoria della Coppa Italia Serie C. “Ciao Catania. E’ stato un onore indossare i vostri colori. Grazie di tutto”. Queste le poche parole, ma significative, del calciatore lombardo quando salutò via social i tifosi rossazzurri una volta formalizzato l’accordo per la risoluzione consensuale prima di approdare alla SPAL. Si ricorda anche il messaggio della moglie: “Ho pianto quando ho scoperto che dovevo venire qui.. così lontano da casa.. e ora non sarei voluta andar via. Sicilia sei nel mio cuoricino”. Esperienza positiva, quella di Zammarini alle falde dell’Etna, andata in archivio dopo un’annata vissuta da protagonista malgrado le difficoltà incontrate dalla squadra nella stagione 2023/24.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
IERARDI: il difensore presente ancora una volta nella Top 11 di TuttoC
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency