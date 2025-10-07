martedì, 7 Ottobre 2025
HomeAmarcordVERSO GIUGLIANO-CATANIA: precedenti al “De Cristofaro”, bilancio in perfetto equilibrio
AmarcordCatania NewsLega ProPrecedentiPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO GIUGLIANO-CATANIA: precedenti al “De Cristofaro”, bilancio in perfetto equilibrio

Redazione
By Redazione
0
849
foto Catania FC

Per la quarta volta in competizioni ufficiali, sabato il Catania sfiderà il Giugliano in terra campana. Il primo confronto tra le due squadre allo stadio “Alberto De Cristofaro” risale all’1 novembre 1998, in Serie C2. Allora la sfida si concluse con il risultato di 1-1. Ad andare in vantaggio furono i tigrotti grazie al calcio di rigore trasformato al 79’ dall’attaccante Campilongo mentre l’Elefante pervenne al pareggio a tre minuti dal 90’, sempre su rigore, con il centrocampista Tarantino. Il Catania concluse il campionato al primo posto venendo promosso in C1 mentre il Giugliano raggiunse la salvezza con una giornata d’anticipo.

Due stagioni addietro, il 26 novembre 2023, i rossazzurri riuscirono ad imporsi per 0-1 in virtù del gol siglato da Di Carmine al 35′ del secondo tempo. Era il Catania allenato da Lucarelli, tecnico che aveva esordito nel precedente turno di campionato con una vittoria al fotofinish contro la Turris ma venne esonerato nei mesi successivi, proseguendo l’annata con Zeoli in panchina.

La scorsa stagione, infine, il Catania di Toscano incappò nella prima sconfitta in campionato dopo due vittorie e altrettanti pareggi: Giorgione sorprese la difesa catanese trovando il vantaggio (34′), Verna riuscì a trovare la rete del pari ad inizio ripresa (52′) ma, poco dopo, Njambè riportò avanti i padroni di casa (57′). Nel finale tris di Baldè (81′) e calcio di rigore trasformato da Montalto (86′) fissando il risultato sul definitivo 3-2.

BILANCIO PRECEDENTI

Vittorie Giugliano: 1
Pareggi: 1
Vittorie Catania: 1
Gol Giugliano: 4
Gol Catania: 4

Serie C2 1998-99 Giugliano 1-1 Catania
79′ Campilongo rig. (G), 87′ Tarantino rig. (C)
Serie C 2023-24 Giugliano 0-1 Catania
80′ Di Carmine
Serie C 2024-25 Giugliano 3-2 Catania
34’ Giorgione (G), 52’ Verna (C), 57′ Njambe (G), 81′ Baldè (G); 86′ Montalto (C)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, si poteva fare meglio domenica ma in casa non prende gol”
Articolo successivo
VERSO GIUGLIANO-CATANIA: arbitra Mazzoni di Prato. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency