VERSO GIUGLIANO-CATANIA: precedenti al “De Cristofaro”, bilancio in perfetto equilibrio

Per la quarta volta in competizioni ufficiali, sabato il Catania sfiderà il Giugliano in terra campana. Il primo confronto tra le due squadre allo stadio “Alberto De Cristofaro” risale all’1 novembre 1998, in Serie C2. Allora la sfida si concluse con il risultato di 1-1. Ad andare in vantaggio furono i tigrotti grazie al calcio di rigore trasformato al 79’ dall’attaccante Campilongo mentre l’Elefante pervenne al pareggio a tre minuti dal 90’, sempre su rigore, con il centrocampista Tarantino. Il Catania concluse il campionato al primo posto venendo promosso in C1 mentre il Giugliano raggiunse la salvezza con una giornata d’anticipo.
Due stagioni addietro, il 26 novembre 2023, i rossazzurri riuscirono ad imporsi per 0-1 in virtù del gol siglato da Di Carmine al 35′ del secondo tempo. Era il Catania allenato da Lucarelli, tecnico che aveva esordito nel precedente turno di campionato con una vittoria al fotofinish contro la Turris ma venne esonerato nei mesi successivi, proseguendo l’annata con Zeoli in panchina.
La scorsa stagione, infine, il Catania di Toscano incappò nella prima sconfitta in campionato dopo due vittorie e altrettanti pareggi: Giorgione sorprese la difesa catanese trovando il vantaggio (34′), Verna riuscì a trovare la rete del pari ad inizio ripresa (52′) ma, poco dopo, Njambè riportò avanti i padroni di casa (57′). Nel finale tris di Baldè (81′) e calcio di rigore trasformato da Montalto (86′) fissando il risultato sul definitivo 3-2.
BILANCIO PRECEDENTI
Vittorie Giugliano: 1
Pareggi: 1
Vittorie Catania: 1
Gol Giugliano: 4
Gol Catania: 4
Serie C2 1998-99 Giugliano 1-1 Catania
79′ Campilongo rig. (G), 87′ Tarantino rig. (C)
Serie C 2023-24 Giugliano 0-1 Catania
80′ Di Carmine
Serie C 2024-25 Giugliano 3-2 Catania
34’ Giorgione (G), 52’ Verna (C), 57′ Njambe (G), 81′ Baldè (G); 86′ Montalto (C)
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***