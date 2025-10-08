VERSO GIUGLIANO-CATANIA: Nepi vs Lunetta, sfida tra bomber

Attaccante centrale classe 2000, forte fisicamente e cinico sotto porta, l’attaccante del Giugliano Alessio Nepi si appresta a sfidare il migliore finalizzatore della manovra del Catania, Gabriel Antonio Lunetta. Sfida tra bomber, quella in programma sabato pomeriggio allo stadio “Alberto De Cristofaro”. Se Lunetta conferma di attraverso un eccellente periodo di forma, con 5 gol messi a segno in questo campionato (uno ogni 74 minuti), Nepi non è da meno.

Anzi, la punta marchigiana di reti ne ha siglate 6 in questa fase della stagione ma, a differenza di Lunetta, ha giocato sempre da titolare finora. Nepi ha già migliorato il bottino personale dello scorso campionato, quando concluse l’annata a quota 5 marcature. La difesa del Catania dovrà prestare particolare attenzione ai movimenti in area di Nepi, pericolo costante per le difese del girone C di Serie C e arma in più tra le fila dei tigrotti. La squadra di Mimmo Toscano, invece, punta con decisione ancora sull’imprevedibilità dell’italo-francese, jolly preziosissimo che ha dimostrato di sapersi adattare giocando praticamente in qualsiasi ruolo, ma più vicino alla porta dimostra di rivelarsi letale. Anche lui sarà un cliente scomodo per Del Fabro e compagni.

