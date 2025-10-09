VERSO GIUGLIANO-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Archiviati i tre pareggi di fila e ritrovata la vittoria in campionato, per il Catania arriva anche il momento del ritorno al successo in trasferta? Appuntamento sabato pomeriggio allo stadio “Alberto De Cristofaro” contro il Giugliano, in occasione del match valevole per la nona giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 4.20 e 4.40; la “X” tra 3.25 e 3.60; il “2” tra 1.68 e 1.80.

Scenario che vede gli etnei favoriti per la vittoria finale, al cospetto di un avversario che occupa attualmente il sedicesimo posto in classifica. Fiducia, quindi, da parte dei bookmaker nei confronti del Catania. Nelle ultime cinque partite il Giugliano ha raccolto appena 2 punti, frutto di altrettanti pareggi, 5 gol fatti e 10 subiti con 3 sconfitte ma nel precedente turno di campionato ha strappato un buon risultato a Trapani, pareggiando 1-1. Per il Catania, invece, la vittoria fuori casa manca dal 30 agosto, quando riuscì ad imporsi sul terreno di gioco della Cavese grazie al gol siglato da Forte ad inizio ripresa. I rossazzurri negli ultimi 5 incontri hanno messo a segno 4 gol subendone 5, raccogliendo 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta).

