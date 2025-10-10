venerdì, 10 Ottobre 2025
VERSO GIUGLIANO-CATANIA: tifosi rossazzurri presenti anche in altri settori dello stadio

foto Catania FC

E’ notizia di ieri che i biglietti per il Settore Ospiti dello stadio “Alberto De Cristofaro” sono stati venduti tutti (495) nel giro di meno di 24 ore dall’avvio della prevendita dei tagliandi. I tifosi rossazzurri hanno risposto subito presente in occasione della prima trasferta “libera” concessa in questo campionato. Nessuna restrizione da parte degli organi di pubblica sicurezza che hanno anche permesso ai tifosi del Catania la possibilità di acquistare i biglietti in qualsiasi altro settore dell’impianto sportivo campano, in vista del match il cui calcio d’inizio è fissato per sabato 11 ottobre alle ore 14:30. Distinti Barretta (12 euro), Tribuna Sestile Laterale Sud (10 euro), Tribuna Sestile Centrale (25 euro) e Tribuna Sestile Laterale Nord (10 euro): questi i prezzi dei tagliandi più diritti di prevendita attraverso il circuito Etes. Prevista, dunque, un’affluenza ancora maggiore di tifosi catanesi a Giugliano. Insomma, il sostegno non mancherà di certo nei confronti della squadra di Mimmo Toscano. Sorride anche la società gialloblu, che mira ad un incasso importante per le casse del club.

