VERSO GIUGLIANO-CATANIA: Toscano vuole aumentare i giri del motore. Le ipotesi di formazione

Riassaporato il dolce gusto della vittoria domenica scorsa contro il Siracusa, il Catania adesso punta a mettere ulteriore fieno in cascina. I rossazzurri saranno di scena sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14:30) in casa del Giugliano per la 9ª giornata di campionato. L’avversario da affrontare è insidioso, specialmente sul proprio terreno di gioco, ma gli etnei hanno le capacità di venire a capo della questione. Mister Toscano è consapevole che il match del “De Cristofaro” ha un peso specifico elevato in relazione alla classifica e al calendario, giacché all’orizzonte si intravede il doppio impegno casalingo con Salernitana e Benevento che saggerà le ambizioni di vertice della formazione rossazzurra.

La settimana d’avvicinamento al secondo impegno stagionale in terra campana ha visto il tecnico calabrese lavorare a ranghi completi, fatta eccezione per Martic che sta seguendo un percorso riabilitativo dopo l’infortunio rimediato a Cosenza. Aloi e Rolfini sono entrambi disponibili dopo essere rientrati in gruppo già nel primo allenamento settimanale. In merito allo schieramento iniziale da opporre al Giugliano, nell’ipotetico 3-4-2-1 di partenza davanti a Dini agirebbero Ierardi, Di Gennaro e Celli, con Casasola, Corbari (Quaini), Di Tacchio e Donnarumma in mezzo, Jimenez (D’Ausilio) e Cicerelli sulla trequarti con Lunetta di punta. Ma c’è anche la possibilità di un impiego dal 1′ di Forte o Caturano.

Il Giugliano vuole risalire la china dopo il pareggio conquistato a Trapani nel turno precedente. Il cammino dei tigrotti sin qui è stato avaro di soddisfazioni: una vittoria e tre pareggi ma soprattutto tanti gol subiti (15). Mirko Cudini è subentrato in panchina a Gianluca Colavitto dopo la 2ª giornata vincendo all’esordio in casa contro il Foggia e racimolando altri due punti sui campi di Cavese e Trapani. Sul piano tattico la nuova guida tecnica dei campani ha apportato il graduale passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2 dando più equilibro e miglior copertura degli spazi. La probabile formazione da presentare contro il Catania vedrebbe davanti al portiere Russo il terzetto di difensori formato da D’Avino, Del Fabro e Caldore, con Esposito, Zammarini, Prezioso, De Rosa e Vaglica a centrocampo e Nepi-Balde possibile tandem offensivo.

Prevista la presenza di circa 500 supporters etnei all’interno del settore ospiti del “De Cristofaro”, nonché in altri settori dell’impianto giuglianese. La direzione del match è affidata al sig. Edoardo Manedo Mazzoni della sezione AIA di Prato, coadiuvato dagli assistenti Roberto Meraviglia e Giacomo Bianchi entrambi della sezione di Pistoia; IV Ufficiale Lucio Felice Angelillo di Nola, Operatore FVS Domenico Russo di Torre Annunziata. La gara sarà visibile a pagamento su Sky/NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

