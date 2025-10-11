VERSO GIUGLIANO-CATANIA: valore mercato squadre a confronto

Questo pomeriggio Giugliano e Catania scenderanno in campo per la nona giornata del girone C di Serie C allo stadio “Alberto De Cristofaro”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.39 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 3.88 milioni di euro degli azzurri.

Escludendo i calciatori fuori lista e gli indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Emmanuele Cicerelli (600mila €), Michele D’Ausilio (450mila €), Simone Pieraccini (450mila €), Salvatore Aloi (400mila €) e Daniele Donnarumma (350mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.3 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori del Giugliano, escludendo anche in questo caso gli indisponibili, Roberto Zammarini (300mila €), Alessandro Russo (300mila €), Giuliano Laezza (250mila €), Alessio Nepi (250mila €), Giuseppe D’Agostino (250mila €) e Roberto De Rosa (225mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 24.5 anni, sesta più bassa del girone C.

