venerdì, 10 Ottobre 2025
VERSO GIUGLIANO-CATANIA: due anni fa l’ultima vittoria rossazzurra al “De Cristofaro”

foto Catania FC

Spazio amarcord in vista della gara di Giugliano, dove il Catania affronterà nelle prossime ore i tigrotti di Mirko Cudini. Attenzione focalizzata sul penultimo precedente esterno degli etnei allo stadio “Alfredo De Cristofaro”. Gara decisa due anni fa dal gol di Samuel Di Carmine, giocatore che attualmente milita nel Livorno. Reduce dal 2-1 al cardiopalma ottenuto tra le mura amiche contro la Turris, il Catania di Cristiano Lucarelli fece bottino pieno. Successo di misura per i rossazzurri badando alla concretezza. Non una gara dall’alto contenuto spettacolare, ma molto fisica e intensa. Seppe leggere bene la partita il Catania, contro un avversario che dimostrò comunque di essere all’altezza.

Al 12′ la prima vera occasione da gol dei padroni di casa con il tiro pericolosissimo di Oviszach deviato da Bouah. Risposta rossazzurra affidata alla testa di Rocca, esaltando i riflessi di Russo. Primo tempo sostanzialmente equilibrato con il Giugliano che vantò un maggiore possesso palla e la difesa etnea che respinse le offensive gialloblu. Nella ripresa Lucarelli chiese ai suoi di aggredire meglio gli spazi. Al 62′ il mister si arrabbiò con Chiricò per non avere approfittato di un’ingenuità difensiva del Giugliano. Qualche minuto più tardi (71′) incornata di Marsura su cross di Bouah e palla di poco a lato.

Scintille in campo e tanto agonismo. Poi, al 80′, ecco l’episodio decisivo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Chiricò, inserimento di Curado e Di Carmine si avventò sulla sfera andando ad insaccare. Nel finale rossazzurri vicini al raddoppio: prima con il neo entrato De Luca (89′), poi con Dubickas (96′), subentrato a Di Carmine. Al triplice fischio dell’arbitro, esplosione di gioia per i 500 tifosi giunti da Catania.

VIDEO: gli highlights della sfida

