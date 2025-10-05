VOGLIA DI CAMPO: un mese e mezzo fa l’ultima gara di Caturano

Scalpita, Salvatore Caturano. L’attaccante napoletano vuole scendere in campo. Se Catania-Siracusa sarà il momento giusto lo deciderà il mister. Le possibilità di vederlo sul rettangolo verde sono concrete. Caturano è da considerarsi pienamente disponibile. Nella seconda metà della settimana ha svolto gli allenamenti regolarmente con il resto del gruppo, dunque è abile ed arruolabile.

L’eccesso di generosità lo ha portato ad accelerare, dal momento del suo approdo in Sicilia, le operazioni di recupero ma la scelta non si è rivelata felice, costringendolo a prolungare il periodo di assenza. Adesso però Caturano c’è e non vede l’ora di giocare, cosa che non si verifica da circa un mese e mezzo: era il 24 agosto, gara di campionato coincidente con l’ultima apparizione con la maglia del Potenza. Il giocatore classe 1990 lasciò la sua firma a Giugliano, siglando una rete importante, quella della vittoria. Nel finale, al sesto minuto di recupero, Caturano – subentrato al 66′ – fissò il risultato sul 2-3, al termine di un incontro ricco di emozioni. Emozioni che il bomber vuole ora regalarsi nella sua nuova esperienza e regalare al popolo rossazzurro.

