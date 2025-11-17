A MENTE FREDDA | Casa/trasferta, il Catania si conferma dai due volti. Servono correttivi

I numeri non mentono. Le scorse settimane avevamo già segnalato la differenza di rendimento dei rossazzurri tra casa e trasferta. Differenza resa ancora più marcata dalla battuta d’arresto di Casarano. Se, al “Massimino”, il ruolino di marcia del Catania è infatti da prima della classe con 19 punti frutto di 6 vittorie, un pareggio, 17 gol fatti e zero subiti, fuori casa il cammino della squadra di Toscano è da ottavo posto (meglio hanno fatto – ad oggi – Audace Cerignola, Benevento, Trapani, Crotone, Monopoli, Salernitana e Cosenza), caratterizzato finora da 2 successi, 3 risultati di parità e 2 sconfitte con 8 punti raccolti, 8 reti all’attivo ed altrettante al passivo su 7 incontri disputati.

Nulla di allarmante, forse, ma qualcosa da correggere c’è. Problema di mentalità? Di natura tattica? Motivazionale? Il match di Casarano ha mostrato criticità in primis sul piano dell’approccio alla partita, deficitario così come ammesso dallo stesso laterale argentino Casasola nel post gara.

Si è parlato diffusamente della direzione arbitrale negativa del sig. Frasynyak. Impossibile non tenerne conto. Nel contesto di una partita tanto equilibrata e caratterizzata da pochissime occasioni da gol sia da una parte che dall’altra, l’arbitraggio insufficiente del “fischietto” della sezione di Gallarate ha avuto il suo peso e va ribadito. Dal Catania, però, era lecito aspettarsi molto di più.

Avevi raggiunto il primo posto in classifica la settimana precedente. Un primato agguantato con fatica, con il sudore di ogni singolo allenamento e incontro. Di colpo ti ritrovi in terza posizione, con la consapevolezza di doverti rimboccare le maniche e ripartire. Subito. Non può passare inosservato che, al netto delle sviste arbitrali, questa squadra a Casarano abbia confermato l’evidenza di alcune lacune giocando lontano dal “Massimino”.

Fuori casa la manovra diventa meno avvolgente, la costruzione del gioco ed i movimenti nel reparto offensivo di lettura più prevedibile per le difese avversarie. In trasferta cambia la visione dello spazio e la superficie di gioco, non sempre il Catania dimostra di assorbire agevolmente questi elementi di diversità rispetto alle gare interne.

Servono correttivi affinchè i rossazzurri esprimano le proprie qualità e caratteristiche con una mentalità più propositiva ed efficace analogamente a quanto accade tra le mura amiche. Apportando, magari, delle variazioni sul tema tattico e rotazioni diverse degli uomini dal primo minuto ed in corso d’opera. In attesa del mercato di gennaio, attraverso il quale la direzione sportiva del club sarà chiamata ad intervenire in entrata con pochi innesti, mirati e funzionali. Soprattutto per quel che riguarda la struttura del reparto di centrocampo, alla luce delle defezioni attuali.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***