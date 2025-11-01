sabato, 1 Novembre 2025
HomeCatania NewsA MENTE FREDDA | Catania, serve il cambio di passo in trasferta...
Catania NewsFocusLega ProPrimo PianoStatistiche

A MENTE FREDDA | Catania, serve il cambio di passo in trasferta per lo sprint. Cosa dicono i numeri

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
3
foto Catania FC

Non arriva lo slancio ulteriore per la squadra di mister Toscano, fermata al fotofinish sul pari dalla Casertana. La squadra ha dimostrato di sapersi “sporcare” in un contesto caratterizzato da tanto agonismo e molti duelli, al cospetto di una Casertana che ha messo la gara sul piano fisico. La Serie C girone C, d’altronde, è soprattutto questa. Coniugare qualità e tecnica in un clima di agonismo puro, con avversari pronti a “mordere” le caviglie per sopperire al gap. Il pareggio non è sicuramente da buttare, resta comunque il fatto che il Catania ha perso una grande occasione.

La gestione emotiva delle partite è un aspetto cruciale su cui lavorare per migliorarsi. Non di rado lo stesso Toscano parla di “resistenza mentale” lungo il percorso, sviluppando la capacità di interpretare nel modo giusto le varie fasi delle partite imponendosi, se necessario, anche attraverso le classiche vittorie “sporche”. Una modalità, questa, che il Catania ha provato a mettere in pratica a Caserta pagando a caro prezzo gli episodi in extremis. I numeri, però, non mentono mai e dicono non è la prima volta che in trasferta i rossazzurri faticano ad incamerare l’intera posta.

La media punti del Catania parla chiaro: 1.5 punti a partita lontano dal “Massimino”, 2.66 tra le mura amiche. E’ qui che va ad incastrarsi il concetto di continuità e di dovere assumere una fisionomia di squadra vincente sia in trasferta che in casa. Manca qualcosa, da questo punto di vista, quando il Catania si esprime fuori. Dopo il sofferto successo di Cava de’ Tirreni ad inizio campionato, il Catania ha fatto registrare la brutta prova di Cosenza, riscattandosi in termini prestativi a Trapani (dove gli etnei però avrebbero dovuto vincere se consideriamo il numero di occasioni prodotte e sprecate), per poi riportare un fortunoso pareggio a Cerignola, finalmente vincere e convincere in quel di Giugliano, giungere al beffardo 2-2 di Caserta.

In attesa che scendano in campo le altre squadre del girone per il turno domenicale della 12/a giornata, il ruolino di marcia esterno del Catania è da quinto posto con 9 punti ottenuti in 6 partite alle spalle di Salernitana, Crotone, Cosenza e Monopoli. 8 i gol fatti in trasferta, 7 quelli subiti. In casa, invece, si ricava l’impressione che il “Massimino” sia tornato ad essere un fortino con un pareggio (0-0 col Sorrento) e cinque vittorie, aggiungendo un bottino di 15 reti all’attivo e nessuna al passivo. Le basi per continuare a lottare per il vertice ci sono tutte, appare evidente la necessità di un cambio di passo in trasferta per lo sprint.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: con Pieraccini in forse, quali opzioni per sostituire Ierardi?
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency