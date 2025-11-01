A MENTE FREDDA | Catania, serve il cambio di passo in trasferta per lo sprint. Cosa dicono i numeri

Non arriva lo slancio ulteriore per la squadra di mister Toscano, fermata al fotofinish sul pari dalla Casertana. La squadra ha dimostrato di sapersi “sporcare” in un contesto caratterizzato da tanto agonismo e molti duelli, al cospetto di una Casertana che ha messo la gara sul piano fisico. La Serie C girone C, d’altronde, è soprattutto questa. Coniugare qualità e tecnica in un clima di agonismo puro, con avversari pronti a “mordere” le caviglie per sopperire al gap. Il pareggio non è sicuramente da buttare, resta comunque il fatto che il Catania ha perso una grande occasione.

La gestione emotiva delle partite è un aspetto cruciale su cui lavorare per migliorarsi. Non di rado lo stesso Toscano parla di “resistenza mentale” lungo il percorso, sviluppando la capacità di interpretare nel modo giusto le varie fasi delle partite imponendosi, se necessario, anche attraverso le classiche vittorie “sporche”. Una modalità, questa, che il Catania ha provato a mettere in pratica a Caserta pagando a caro prezzo gli episodi in extremis. I numeri, però, non mentono mai e dicono non è la prima volta che in trasferta i rossazzurri faticano ad incamerare l’intera posta.

La media punti del Catania parla chiaro: 1.5 punti a partita lontano dal “Massimino”, 2.66 tra le mura amiche. E’ qui che va ad incastrarsi il concetto di continuità e di dovere assumere una fisionomia di squadra vincente sia in trasferta che in casa. Manca qualcosa, da questo punto di vista, quando il Catania si esprime fuori. Dopo il sofferto successo di Cava de’ Tirreni ad inizio campionato, il Catania ha fatto registrare la brutta prova di Cosenza, riscattandosi in termini prestativi a Trapani (dove gli etnei però avrebbero dovuto vincere se consideriamo il numero di occasioni prodotte e sprecate), per poi riportare un fortunoso pareggio a Cerignola, finalmente vincere e convincere in quel di Giugliano, giungere al beffardo 2-2 di Caserta.

In attesa che scendano in campo le altre squadre del girone per il turno domenicale della 12/a giornata, il ruolino di marcia esterno del Catania è da quinto posto con 9 punti ottenuti in 6 partite alle spalle di Salernitana, Crotone, Cosenza e Monopoli. 8 i gol fatti in trasferta, 7 quelli subiti. In casa, invece, si ricava l’impressione che il “Massimino” sia tornato ad essere un fortino con un pareggio (0-0 col Sorrento) e cinque vittorie, aggiungendo un bottino di 15 reti all’attivo e nessuna al passivo. Le basi per continuare a lottare per il vertice ci sono tutte, appare evidente la necessità di un cambio di passo in trasferta per lo sprint.



