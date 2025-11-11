A MENTE FREDDA | Scatto Catania, ora sono gli altri ad inseguire. Cambia il peso psicologico

Dopo la partenza a razzo con tre vittorie di fila condite da 11 gol fatti e 0 subiti nelle prime tre giornate, il Catania aveva perso il primato cadendo malamente a Cosenza ed incappando in una serie di pareggi poco esaltanti. Adesso però la squadra di Toscano ha riconquistato la vetta, approfittando del mezzo passo falso interno della Salernitana contro il Crotone. Il giusto merito per i rossazzurri che non hanno mai mollato la presa, lavorando duramente sugli errori commessi e cementando la forza di un gruppo via via sempre più compatto e coeso.

La solidità difensiva prima di tutto, poi viene il resto. L’allenatore rossazzurro ha insistito in questo senso, trovando il gradimento pieno dei giocatori che seguono fedelmente le sue indicazioni e riuscendo a trasmettere importanti motivazioni anche a chi ha trovato meno spazio finora. Le vittorie negli scontri diretti con Salernitana e Benevento hanno dato slancio e fiducia ad una squadra che appare in possesso di una solida autostima. Arma in più, questa, nello scatto che ha permesso al Catania di effettuare il sorpasso sui granata.

Sono trascorse 13 giornate di campionato, il cammino è ancora lungo e tortuoso, pieno d’insidie, ma questo è un momento in cui cambiano gli equilbri mentali del torneo. Se prima il Catania era costretto ad inseguire, ora sono le altre che devono fare la corsa sui rossazzurri. Questo dà un senso di sicurezza maggiore, fortifica chi è in testa alla classifica e potrebbe aumentare il carico mentale di chi insegue. Una prospettiva differente, un peso psicologico diverso.

La squadra di Toscano sa di non dovere guardare in casa d’altri ma concentrare unicamente le attenzioni sul proprio percorso. Salernitana e Benevento distano rispettivamente una e due lunghezze. Il prossimo ambizioso obiettivo del Catania è tentare l’allungo, senza perdere il contatto con la realtà. Una realtà che impone concentrazione massima, il mantenimento di un atteggiamento equilibrato e di alimentare, settimana dopo settimana, l’entusiasmo che sta coinvolgendo tutto l’ambiente rossazzurro.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***