ACCADDE OGGI: 1 novembre 1992, il Catania di Bianchetti fa suo il derby con il Messina

1 novembre 1992, campionato di Serie C1. Catania impegnato allo stadio “Cibali” per affrontare il Messina nella 9/a giornata. I rossazzurri allenati da Salvo Bianchetti riescono nell’intento di portare a casa l’intera posta in palio contro l’undici guidato da Pietro Ruisi. Già al 10’ la formazione dell’Elefante si porta in vantaggio grazie alla rete siglata da Claudio Pelosi.
Strada subito in salita per il Messina che, qualche minuto prima dell’intervallo, subisce la rete del 2-0 ad opera di Loriano Cipriani. Nella ripresa i peloritani provano a reagire nella speranza di tornare in partita ma il Catania gestisce impeccabilmente il prezioso vantaggio ed il risultato non cambierà fino al triplice fischio del direttore di gara, sig. Pacifici di Roma. Seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi dopo l’1-0 subito in casa della Salernitana, mentre il Catania riscatta il ko di misura maturato nel precedente derby disputato sul campo dell’Acireale. Gli etnei concluderanno la stagione all’ottavo posto, ripartendo però dal campionato di Eccellenza a seguito della crisi societaria.
VIDEO: gli highlights di Catania-Messina
