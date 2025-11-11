ACCADDE OGGI – 11 novembre 1979: Barlassina-gol, il Catania inizia una lunga serie di risultati utili consecutivi

Il consueto viaggio di TuttoCalcioCatania.com nel passato rossazzurro fa tappa allo stadio Cibali, teatro di Catania-Livorno l’11 novembre 1979. La squadra dell’Elefante milita in Serie C1, ha iniziato la stagione con Gennaro Rambone in panchina ed elementi di comprovata qualità ed esperienza: il portiere Roberto Sorrentino, il difensore Renzo Castagnini, i centrocampisti Eliseo Croci e Pasquale Casale, gli attaccanti Marco Piga e Carlo Borghi.

Reduce dal pesante 4-1 di Campobasso, il Catania è chiamato a reagire tra le mura amiche. Lo fa imponendosi per 1-0 al cospetto degli amaranto, a conclusione di una gara poco esaltante sul piano del gioco. La firma sull’importante vittoria fu del centrocampista Lorenzo Barlassina, rossazzurro tra il 1976-77, 1978-82 e allenatore degli etnei nel ’93-94. Per il Catania, l’inizio di una serie di 9 risultati utili consecutivi caratterizzati da 6 vittorie, 3 pareggi, 9 gol fatti e 3 subiti. Concluderà il campionato al primo posto con mister Lino De Petrillo in panchina, avendo accumulato un vantaggio di +2 sul Foggia secondo e +4 sul Livorno terzo.

