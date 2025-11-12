ACCADDE OGGI – 12 novembre 1950: tris di gol per il Catania, Gavazzi e Klein protagonisti

12 novembre 1950. Catania impegnato tra le mura amiche nel campionato di Serie B. Rossazzurri che cercano continuità, allenati dall’ungherese Lajos Politzer, reduce da un sesto posto in terza serie sulla panchina del Crotone. Il campo dà ragione proprio alla squadra dell’Elefante che, dopo avere conseguito due vittorie consecutive al cospetto di Fanfulla e Siracusa, rifila tre reti alla Reggiana. Il 3-0 finale evidenzia un successo netto e meritato recante le firme di Aldo Gavazzi e Guido Klein (doppietta).

La squadra del Presidente Lorenzo Fazio ottenne al termine del campionato un discreto settimo posto con 42 punti, in un torneo dominato dalla SPAL con 58 punti davanti al Legnano a quota 54, entrambe promosse in Serie A. Il già citato Klein, attaccante romano, con 15 reti fu il cannoniere rossazzurro della stagione. Concluse negli anni successivi l’esperienza sotto l’Etna realizzando una cinquantina di reti in sette stagioni. E’ stato a lungo il primatista di reti segnate nella storia del Catania, a pari merito con Prenna, prima di essere superato da Mascara e Spinesi.

