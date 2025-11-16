ACCADDE OGGI: 16 novembre 1947, successo del Catania a Messina firmato Cadei

16 novembre 1947. Il nostro consueto viaggio nel passato rossazzurro giunge indietro di ben 77 anni. Trasferta messinese per il Catania che partecipa al campionato di Serie C girone T. Etnei corsari al cospetto dell’Arsenal Messina, compagine fondata nel 1944 che, un anno dopo, diede vita all’Associazione Sportiva Messina prima di una nuova rifondazione nel ’46 e lo scioglimento avvenuto il 31 agosto 1951.
Vittoria sofferta per la formazione dell’Elefante che riesce ad imporsi di misura a pochi minuti dallo scadere. Precisamente al minuto 81, quando Arnaldo Cadei mette a segno la prima rete personale di un campionato che concluderà da capocannoniere rossazzurro con 18 realizzazioni all’attivo. Stagione trionfale per la squadra del presidente Santi Manganaro Passanisi che, chiudendo al primo posto con 47 punti, viene ammessa alla nuova Serie C a quattro gironi.
La ristrutturazione avviata dalla Federazione nell’immediato dopoguerra prevedeva una drastica riduzione degli organici di Serie C, che passò per il blocco della promozione al campionato cadetto. La Serie C dovette ridursi da 18 a 4 raggruppamenti, organizzati su scala nazionale. Solo le prime quattro di ogni torneo mantennero la categoria. Il Catania, l’anno successivo, finì nuovamente la stagione in vetta ottenendo l’agognata promozione in B.
