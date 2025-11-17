lunedì, 17 Novembre 2025
ACCADDE OGGI: 17 novembre 1946, esordio al Cibali per il “Club Calcio Catania”

17 novembre 1946. Sciolta l’Associazione Fascista Calcio Catania dopo la caduta del regime fascista, erano trascorsi due mesi dalla nascita del “Club Calcio Catania”, nato dalla fusione tra Virtus e Catanese. Presidente della nuova società Santi Passanisi Manganaro, vice Presidente Angelo Vasta, il Duca Vespasiano Trigona di Misterbianco alla presidenza onoraria. Il club rossazzurro ripartì dal campionato di Serie C e, nella data sopra indicata, allo stadio Cibali affrontò il Marsala dopo la sconfitta per 2-1 maturata sul campo del Termini Imerese. Finì 0-0, primo punto stagionale nel contesto di un match assai equilibrato, gettando le basi per il Catania del futuro, che nel giro di tre anni, sarebbe stato promosso in B trascinato dai gol dello storico bomber Nicolò Nicolosi.

