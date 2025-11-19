ACCADDE OGGI: 19 novembre 2005, Spinesi fa sprintare il Catania

Catania vittorioso per 2-1 contro la Cremonese
Vent’anni fa esatti, popolo rossazzurro esultante allo stadio “Angelo Massimino” per una vittoria che proiettava sempre più in alto nel campionato di Serie B la squadra dell’Elefante, capace di concludere la stagione al secondo posto centrando la tanto attesa promozione nella massima categoria. Reduce dal successo di Rimini, la formazione allora allenata da Pasquale Marino mise in ginocchio la Cremonese tra le mura amiche.
I lombardi ultimi in classifica risposero quasi subito all’1-0 fulmineo di Fabio Caserta, trovando il pari con Carparelli. Il Catania schiacciò il piede sull’acceleratore ma dovette aspettare il 76’ per realizzare il gol della vittoria. Ancora una volta decisivo il bomber Gionatha Spinesi, grandissimo protagonista della cavalcata rossazzurra in A. Bottino pieno meritato di una squadra, quella di mister Marino, dotata di un gruppo, dalla forte personalità, che ritrovò una vittoria mancante da un mese e mezzo in casa. Ponendo la basi verso la disputa di una stagione memorabile attraverso un calcio propositivo ed efficace.
VIDEO: gli highlights della sfida
