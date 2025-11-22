ACCADDE OGGI – 22 Novembre 2009: Catania, Martinez “esonera” Zenga a Palermo

Serie A 2009/10, tredicesima giornata, derby di Sicilia Palermo-Catania in programma allo stadio “Renzo Barbera”. I rossazzurri portano a casa un punto, rispondendo con ‘Malaka’ Martinez nel secondo tempo al gol del vantaggio fulmineo di Migliaccio. Risultato di 1-1 al termine dei 90 minuti fatale al tecnico Walter Zenga, esonerato dal vulcanico presidente Zamparini proprio nella sfida contro la sua ex squadra.
Match sostanzialmente equilibrato, con i padroni di casa che si fanno sostanzialmente preferire al Catania nella prima frazione di gioco. Dopo l’intervallo, invece, decisamente meglio la formazione dell’Elefante, di gran lunga più incisiva in avanti trovando la meritata rete del pari. Nel finale gli etnei vanno anche molto vicini al colpo da tre punti ma l’arbitro Romeo spegne le speranze di vittoria del Catania di Gianluca Atzori, annullando per fuorigioco il raddoppio di Martinez. Curiosità: Mark Bresciano, attuale componente del CdA rossazzurro, in campo dal 1′ con la maglia del Palermo. Era il 22 novembre 2009.
VIDEO: gli highlights della partita
TABELLINO PARTITA
Palermo (3-4-1-2): Sirigu; Bovo, Kjaer, Migliaccio; Cassani, Bresciano (42′ st Budan), Simplicio, Balzaretti; Pastore (15′ st Hernandez); Cavani (37′ st Liverani), Miccoli. (A disposizione: Rubinho, Goian, Nocerino, Bertolo). All. Zenga
Catania (3-5-2): Andujar; Spolli, Terlizzi (1′ st Capuano), Silvestre; Alvarez, Llama (1′ st Martinez), Carboni (25′ st Bellusci), Biagianti, Izco; Morimoto, Mascara. (A disposizione: Campagnolo, Ledesma, Plasmati, Ricchiuti). All. Atzori
Arbitro: Romeo di Verona
Marcatori: 4′ pt Migliaccio (P), 55′ Martinez (C)
Ammoniti: Migliaccio (P), Simplicio (P), Bresciano (P), Martinez (C), Kjaer (P), Pastore (P)
