ACCADDE OGGI: 23 novembre 1947, quarto successo di fila per un Catania lanciatissimo

23 novembre 1947. Andiamo molto indietro nella storia rossazzurra ricordando un Catania-Trapani di Serie C, campionato che la formazione dell’Elefante vinse con un punto di distacco sulla Reggina ottenendo l’ammissione alla nuova C a quattro gironi. A proposito del successo ai danni del Trapani, squadra avente all’epoca la denominazione di Drepanum, gli etnei riuscirono ad imporsi per 1-0. Quarta vittoria consecutiva dopo quelle ottenute al cospetto di Agrigento, Gioiese e Arsenale Messina. Decise l’incontro la rete di Arnaldo Cadei, che fu poi capocannoniere (18 gol) del girone T composto da 14 squadre siciliane con l’aggiunta delle calabresi Reggina e Gioiese. Era il Catania del Presidente Santi Manganaro Passanisi.

