ACCADDE OGGI: 25 novembre 2010, cinquina rossazzurra. Baiocco torna a Catania da ex

25 novembre 2010. Il Catania affronta il Brescia conseguendo la vittoria più convincente della gestione di Marco Giampaolo sulla panchina rossazzurra. Si tratta di un match valido per il Quarto Turno di Coppa Italia ed in programma allo stadio “Angelo Massimino”. Chiara la supremazia catanese contro un avversario sommerso dalle reti di Martinho, Maxi Lopez (doppietta), Simone Pesce e Mirco Antenucci per il definitivo 5-1.

Di Feczesin il gol del momentaneo pareggio lombardo. In campo tra le file delle rondinelle anche Davide Baiocco, applaudito a più riprese dal pubblico di fede etnea e accolto al grido di “Baiocco uno di noi, c’è solo un capitano”, essendo tornato in Sicilia per la prima volta da ex dopo i suoi trascorsi molto significativi con la maglia del Catania ed in una città che rappresenta la sua seconda casa.

VIDEO: La cinquina rossazzurra contro il Brescia

TABELLINO PARTITA

Reti: 12′ Martinho, 17′ Feczesin, 54′ Maxi Lopez, 57′ Pesce, 82′ Antenucci, 85′ Maxi Lopez

CATANIA (4-3-1-2): Campagnolo; Potenza, Terlizzi; Marchese; Alvarez (80′ Capuano); Delvecchio (55′ Izco), Sciacca, Martinho (55′ Pesce); Barrientos; Maxi Lopez, Antenucci. All.: Giampaolo In panchina: Kosicky, Silvestre, Izco, Llama, Ricchiuti, Pesce, Capuano.

BRESCIA (4-3-1-2): Arcari; Berardi (81′ Zambelli), De Maio, Zoboli, Dallamano; Baiocco, Budel ed Hetemaj (71′ Vass); Taddei (59′ Juan Antonio); Possanzini, Feczesin. All.: Iachini In panchina: Sereni, Eder, Vass, Cordova, Zambelli, Martinez, Juan Antonio.

Arbitro: Ciampi

Ammoniti: Feczesin, Pesce

