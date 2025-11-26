ACCADDE OGGI: 26 Novembre 2011, Barrientos decisivo nella gara n.500 del Catania in A

Catania vittorioso a Lecce

26 Novembre 2011, data speciale per Pablo Barrientos. L’ex calciatore argentino segna infatti il suo primo gol nel campionato italiano. Una rete splendida, dal profumo inebriante e dal significato profondo perché consente al Catania allenato da Vincenzo Montella di conquistare la prima vittoria esterna della stagione nella gara numero 500 della storia rossazzurra in Serie A.

Il successo del Catania maturato allo stadio “Via del Mare” contro il Lecce guidato da Eusebio Di Francesco si concretizza al 90’ e vale lo 0-1. Realizzazione tanto attesa dal ‘Pitu’ Barrientos dopo un lungo calvario causato da problemi fisici che ne avevano compromesso disponibilità e rendimento. Fu l’inizio della sua piacevolissima avventura in Italia e con la maglia del Catania, totalizzando un centinaio di presenze nella massima categoria. Quattro anni e mezzo fa ha lasciato il calcio giocato. Dal 2022 Barrientos ricopre l’incarico di presidente del Club Atlético Jorge Newbery, squadra di Comodoro Rivadavia, città natale del calciatore.

VIDEO: gli highlights di Lecce-Catania

TABELLINO PARTITA

Lecce (4-4-1-1): Benassi; Oddo, Tomovic, Esposito, Brivio; Cuadrado, Strasser, Olivera (23′ Piatti), Obodo (76′ Corvia); Bertolacci; Muriel (85′ Ofere). All: Di Francesco

Catania (3-5-2): Andujar; Potenza, Legrottaglie, Bellusci; Izco (76′ Barrientos), Almiron, Lodi, Delvecchio (56′ Biagianti), Marchese; Bergessio (65′ Maxi Lopez), Gomez. All: Montella.

Arbitro: Peruzzo di Schio

Rete: 90′ Barrientos.

Ammoniti: Marchese, Cuadrado, Brivio, Strasser.

